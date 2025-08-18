A- A+

INDENIZAÇÃO Carroceiros: Recife traça plano integrado e pagará R$ 1,2 mil por cada cavalo e carroça entregues Segundo secretário, PCR criou plano integrado com várias possibilidades de ocupação aos carroceiros que participarem do cadastramento e entregarem o cavalo e a carroça

Não tem acordo. A partir de fevereiro de 2026 está terminantemente proibido o uso de veículo de tração animal (VTA) no Recife. Para que os carroceiros não fiquem desassistidos, a Prefeitura do Recife (PCR) garante um plano integrado e a indenização de R$ 1,2 mil por cada cavalo e carroça entregues.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão do Recife, Jorge Vieira, a PCR criou um plano integrado com várias possibilidades de ocupação aos carroceiros que participarem do cadastramento e entregarem o cavalo e a carroça.





O plano inclui indenização de R$ 1,2 mil para cada cavalo e por cada carroça entregue; vagas em cursos profissionalizantes; apoio ao empreendedorismo através do CredPop; disponibilidade de vagas de emprego na limpeza urbana do Recife; e a oferta de um veículo alternativo para trabalhar na limpeza urbana.

Segundo o secretário, a prefeitura entende que é importante a retirada do veículo de tração animal das ruas da cidade.

“Recife não comporta esse transporte. Não é bom para os cavalos. Não é bom para a mobilidade. A gente entende que o mundo de hoje não tem mais lugar para esse tipo de transporte, mas entendemos também que, ao retirá-los das ruas, a gente está retirando também a ocupação de algumas famílias, o meio de vida de algumas pessoas, por isso criamos o plano integrado”, explicou o secretário.

Em junho deste ano, a Prefeitura do Recife fez o primeiro cadastramento dos carroceiros. A iniciativa teve como finalidade identificar tutores e animais para encaminhá-los ao Programa Gradual de Retirada de Animais de Veículos de Tração Animal.

“Fizemos um primeiro cadastramento em junho e reabriremos outro cadastro ainda este ano. O intuito do cadastramento é identificar e apoiar todos os carroceiros nessa transição de ocupação que eles vão fazer. Cada cavalo é microchipado para a identificação e as carroças são adesivadas”, contou Jorge Vieira.

O decreto atualmente em vigor prorrogou a permissão do uso de veículos de tração animal até 31 de janeiro de 2026. Também foi prorrogado até esta data o prazo para a execução das ações de capacitação e reinserção profissional dos condutores de VTAs.

Protestos

Durante a manhã desta segunda-feira (18), a capital pernambucana teve uma série de protestos simultâneos organizados pelos carroceiros, que pedem uma contrapartida diferente da que foi proposta. Ao todo, seis pontos da cidade foram bloqueados, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



