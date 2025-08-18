A- A+

TRAÇÃO ANIMAL Carroceiros bloqueiam trânsito em frente à Câmara dos Vereadores do Recife Grupo bloqueia o trânsito no local, na rua Princesa Isabel

Um grupo de carroceiros se concentra em frente à Câmara dos Vereadores do Recife, no começo da tarde desta segunda-feira (18), em mais um protesto contra a proibição da circulação de veículos com tração animal na capital pernambucana.

O grupo bloqueia o trânsito no local, na rua Princesa Isabel, área central da cidade. Mais cedo, sete protestos fecharam vias do Recife e de Olinda.

O presidente da Câmara dos Vereadores, Romerinho Jatobá, recebeu uma comissão de carroceiros para discutir o tema.

A Prefeitura do Recife afirmou que a circulação de veículos de tração animal será totalmente proibida na capital pernambucana a partir do dia 31 de janeiro de 2026. Um censo para identificar tutores e animais foi encerrado pela gestão municipal em junho.

