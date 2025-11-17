A- A+

PROTESTO Carroceiros voltam a protestar contra o fim do transporte de tração animal Carroceiros afirmam que não estão dispostos a "fazer acordo" para "abrir mão dos animais" e prometem mais protestos

No final da manhã desta segunda-feira (17), véspera da segunda etapa do censo dos condutores de tração animal residentes no Recife, os carroceiros voltaram a fechar vias da área central da cidade, no bairro da Boa Vista, em protesto ao cadastro.

O censo tem o objetivo de identificar tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças, e é obrigatório para acessar os benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal.

O prazo para o cadastro vai até 10 de dezembro. No entanto, os condutores de tração animal afirmam que não estão dispostos a “fazer acordo” para “abrir mão dos animais” e prometem mais protestos e interdições.

O que diz a Prefeitura do Recife

Em comunicado à imprensa, a Prefeitura do Recife reiterou que deu início ao programa de retirada dos veículos de tração animal e que começa nesta terça-feira uma nova rodada de cadastramento. Leia a íntegra:

"A Prefeitura do Recife informa que deu início ao Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal com o pagamento de indenizações e a concessão de benefícios pela entrega voluntária de cavalos e carroças. Neste mês de novembro, a gestão municipal já indenizou um primeiro grupo de carroceiros, além de destinar crédito para a compra de bicicletas elétricas e vagas de emprego na limpeza urbana da cidade. Os benefícios são concedidos conforme a escolha de cada condutor. Os beneficiados participaram do primeiro ciclo do censo, realizado em junho. Nesta terça (18), a gestão municipal iniciará uma nova rodada de cadastramento, a fim de ampliar a participação de condutores e encaminhá-los aos benefícios do programa. Além das indenizações pela entrega voluntária do cavalo e da carroça, das vagas de emprego na limpeza urbana e das opções de microcrédito, o programa dará acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, com a disponibilização de mais de 60 cursos profissionalizantes. Entre as opções, há formações para eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico".

