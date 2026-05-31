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ZONA SUL Lagoa do Araçá recebe mais uma edição do "Encontro de Amigos e Admiradores de Carros Antigos" Encontro, que ocorre no último domingo de cada mês, leva ao local colecionadores e entusiastas de carros antigos

O charme dos veículos que marcaram época tomou conta da Lagoa do Araçá, na Zona Sul do Recife, neste domingo (31), durante a 6ª edição do "Encontro de Amigos e Admiradores de Carros Antigos da Imbiribeira".

O evento, realizado sempre no último domingo de cada mês, reuniu colecionadores, entusiastas do antigomobilismo e famílias em um ambiente de confraternização e solidariedade.

Idealizador da iniciativa, o taxista Wellington Jackson, de 54 anos, conta que a paixão pelos veículos clássicos foi a inspiração para criar o encontro.







Proprietário de um Comodoro 1979, ele já participava de eventos semelhantes antes de decidir promover uma edição própria no bairro.

“Eu já tenho carro antigo há muito tempo e comecei a participar de alguns encontros realizados por colegas. Como aqui na Imbiribeira existem muitos proprietários de carros antigos, tive a ideia de criar esse encontro. Graças a Deus está dando certo, o pessoal tem gostado e conseguimos reunir grupos de vários lugares”, afirmou.

Encontro

Segundo Wellington, a proposta vai além da exposição dos veículos. O encontro busca fortalecer amizades e promover a convivência entre diferentes gerações.

“É uma coisa que engrandece o local. Os amigos vêm, trazem suas famílias, as crianças brincam e todos aproveitam. O automobilismo também serve para formar amizades”, destacou.

Além da paixão pelos automóveis, a programação inclui uma ação social permanente. Em cada edição, os participantes são convidados a contribuir com a doação de alimentos não perecíveis, que posteriormente são destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A gente pede que cada participante traga um quilo de alimento. Essa é a nossa Corrente do Bem, uma iniciativa que acontece em todos os encontros para ajudar quem mais precisa”, explicou o organizador.

Realizado há seis meses na Lagoa do Araçá, o evento vem se consolidando como um ponto de encontro para colecionadores e admiradores de veículos antigos da Região Metropolitana do Recife.

A expectativa conquistar cada vez mais o interesse do público e fortalecer a cultura do antigomobilismo na cidade.

Interessados em acompanhar as próximas edições podem obter mais informações por meio do perfil “@antigosimbiribeira” no Instagram.

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