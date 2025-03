Carros da Tesla são incendiados e baleados em Las Vegas; Musk e Trump chamam de "terrorismo"

A- A+

Pelo menos cinco veículos da Tesla foram danificados na madrugada de terça-feira, em Las Vegas, em um "ataque direcionado", com dois deles completamente consumidos pelas chamas e outros atingidos por tiros, informaram as autoridades. Desde Elon Musk que entrou no governo Donald Trump, como assessor sênior do presidente dos Estados Unidos, seu principal negócio vem sendo alvo de ataques e estampando as páginas policiais nos EUA.

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, várias chamadas para os números de emergência denunciaram que veículos da Testa estavam sendo incendiados em uma loja. Na porta do estabelecimento, os policiais encontraram pichado a palavra "RESIST" (Resista) escrita em letras maiúsculas e spray vermelho.

O suspeito do ataque também disparou pelo menos três tiros contra os veículos e é suspeito de ter usado coquetéis Molotov para provocar o incêndio. A Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Terrorismo do FBI está investigando o caso em conjunto com a polícia de Las Vegas.





Outros incidentes envolvendo as empresas de Elon Musk incluíram pichações em placas de concessionárias da Tesla, coquetéis Molotov lançados em estacionamentos de lojas da empresa e estações de recarga incendiadas. Na segunda-feira, o Gabinete do Xerife do Condado de San Diego relatou que vários veículos da Tesla foram encontrados com suásticas pintadas em spray.

Musk reagiu ao caso de Las Vegas com uma publicação em sua plataforma X, classificando o ataque como um ato de "terrorismo". "Esse nível de violência é insano e profundamente errado. A Tesla apenas fabrica carros elétricos e não fez nada para merecer esses ataques malignos”, disse Musk.

Na semana passada, Trump também declarou a jornalistas que pretende classificar a violência contra instalações da Tesla como "terrorismo doméstico”. A procuradora-geral Pam Bondi também fez coro ao presidente e condenou os ataques, classificando-os como “nada menos do que terrorismo doméstico".

"O Departamento de Justiça já acusou vários responsáveis com essa perspectiva em mente, incluindo casos que envolvem penas mínimas obrigatórias de cinco anos. Continuaremos com investigações para impor consequências severas aos envolvidos nesses ataques, incluindo aqueles que atuam nos bastidores para coordenar e financiar esses crimes”, afirmou em comunicado.

