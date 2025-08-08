A- A+

"CLÁUSULA DA DESGRAÇA ALHEIA" Carros de luxo são apreendidos em operação contra influenciadores que promoviam jogos on-line Aparelhos eletrônicos, joias em ouro e até relógios Rolex foram recolhidos pela Polícia Civil

Com mais de 32 milhões de seguidores nas redes sociais, 13 influenciadores — a maioria deles do Rio — estão sendo investigados por promover plataformas de jogos de azar.

Nas publicações, ostentam uma vida de luxo, com viagens internacionais e carros de alto padrão, enquanto fazem propaganda de caça-níqueis e cassinos ilegais on-line.

Segundo a polícia, eles receberiam metade do valor perdido pelos apostadores indicados — o que chamam de “cláusula da desgraça alheia”.

Para o grupo, no entanto, era só prosperidade: eles movimentaram cerca de R$ 40 milhões em contas pessoais entre 2022 e 2024, de acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Ontem, a Operação Desfortuna cumpriu 31 mandados de busca e apreensão no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais. Além dos 13 criadores de conteúdo, dois empresários são investigados. A polícia calcula que todo esse negócio tenha movimentado R$ 4,5 bilhões. A ação resultou na apreensão de 12 carros de luxo, entre eles, uma Land Rover Defender, um Porsche e uma Mercedes-Benz, aparelhos eletrônicos e joias, incluindo cordões e pulseiras de ouro e relógios Rolex.

O delegado Vinícius Miranda, titular da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, diz que o Rio se tornou um epicentro da fraude digital no país:

"Para mim, está muito claro: o Rio entrou com força no mapa de fraude digital. Esses influencers e agenciadores vão aonde está o dinheiro, aonde está a concentração de pessoas e o acesso digital. Mas São Paulo ainda é o principal polo".

O delegado Renan Mello, da mesma unidade da Polícia Civil e responsável pela investigação, explicou que no Brasil existem bets regulamentadas, que têm algoritmos verificáveis. Já as plataformas investigadas funcionam como cassinos eletrônicos e são consideradas ilegais:

"Essas plataformas de jogos de azar, por estarem hospedadas fora do país, escapam do controle nacional, mas a promoção feita por influenciadores nas redes sociais para público brasileiro é crime".

Um dos investigados é Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, a Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, que coleciona mais de 8,7 milhões de seguidores no Instagram. O ex-namorado dela, com quem tem um filho, Rafael Buarque, o DJ Buarque, com 2,8 milhões de seguidores, também está entre os suspeitos. Os influenciadores e empresários estão sendo investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, publicidade enganosa, crimes contra a economia popular e exploração ilegal de jogos de azar.

Sobre a lavagem de dinheiro, Renan Mello detalhou:

"Eles misturavam recursos lícitos e ilícitos, dissimulando os ganhos oriundos da publicidade dos jogos de azar".

A polícia informou que a investigação começou após receber denúncias de vítimas que relataram perdas financeiras nesses jogos indicados pelos influencers. Na operação de ontem, foram apreendidos carros de luxo, dispositivos eletrônicos e outros acessórios de alto valor.

Em São Paulo, o influenciador Mauricio Martins Junior, conhecido como Maumau, que tem mais de três milhões de seguidores no Instagram, foi preso em flagrante após agentes encontrarem um revólver com numeração raspada em sua casa. A arma foi encaminhada para a perícia. A defesa dele informou que está colaborando com a investigação.

Nas postagens analisadas pelos policiais, os influenciadores faziam promessas de ganhos elevados, incentivando seguidores a se cadastrarem por meio de links personalizados. Em muitos casos, exibiam também um estilo de vida luxuoso, para passar a ideia de que as apostas seriam o caminho para o enriquecimento.

"Esses influenciadores estavam usando suas redes, seus milhões de seguidores, para divulgar jogos com promessas enganosas. A maioria das pessoas perde, e, quando alguém ganha, muitas vezes nem consegue sacar o valor", afirmou Renan Mello. "Eles ganham em cima da perda dos outros".

Renda fixa ou variável

Havia dois modelos de pagamento feito pelas plataformas aos influenciadores. O pacote fechado previa um valor fixo para determinado número de postagens, independentemente do resultado para os usuários. Outra forma era a de ganhos variáveis por desempenho: o pagamento era proporcional ao número de cadastros realizados por meio do link personalizado do influenciador e ao valor que esses seguidores perdiam nas apostas.

"O problema não era só a promoção do site. Era a promessa enganosa, a construção de uma narrativa de lucro fácil. Isso induzia milhares de pessoas a acreditarem que apostando também conseguiriam viver como seus ídolos", disse Renan Mello.

Horas antes de receber a visita da polícia em sua casa, num condomínio no Recreio dos Bandeirantes, o DJ Buarque publicou o depoimento de uma seguidora. Ela dizia ter conseguido um ganho de R$ 1.200 numa plataforma divulgada pelo DJ e afirmava que, graças a ele, esse dinheiro havia salvado sua vida.

O GLOBO tentou contato com as defesas dos investigados, mas não teve retorno.

