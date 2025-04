A- A+

HOMENAGEM "Carta ao mundo inteiro": sobrinho do Papa Francisco faz pedido aos que desejam honrar sua memória Sobrinho do Papa Francisco, José Ignacio Bergoglio, quebrou o silêncio horas antes do funeral do falecido pontífice no Vaticano, neste sábado (26

"Carta ao mundo inteiro. Queridos amigos, antes de começar, quero oferecer minhas condolências e abraçá-los do fundo do meu coração, porque não fui o único que perdeu um ente querido na segunda-feira. Todos nós lamentamos a morte do nosso querido tio Jorge".

Com estas palavras, um dos sobrinhos do Papa Francisco, José Ignacio Bergoglio, quebrou o silêncio horas antes do funeral do falecido pontífice no Vaticano, neste sábado (26).

Ela fez isso por meio de uma postagem comovente em sua conta do Instagram, na qual não apenas se lembrou do tio, mas também fez um pedido especial para aqueles que desejam homenagear sua memória.

José Bergoglio é filho de uma das irmãs de Francisco, María Elena, que agora mora em uma casa em Ituzaingó, na Argentina, onde também é vizinho. Ele sempre usou o sobrenome da mãe e criou a organização "Haciendo Lío", inspirada em um discurso do Papa na Jornada Mundial da Juventude e focada em ajudar pessoas necessitadas em Buenos Aires.

"Na manhã de segunda-feira, recebemos a notícia mais triste. Nosso querido tio Jorge deixou este mundo para ir à casa do Senhor, e com ele, um pedacinho de nós o acompanhou nesta jornada", continuava a publicação no Instagram, acompanhada de uma foto comovente do pontífice.

"Reunidos em família, tomamos a primeira decisão, que foi passar as primeiras 24 ou 48 horas em oração, juntos, rezando pelo repouso de Jorge e agradecendo a Deus por sua vida. Em segundo lugar, confirmamos algo que já sentíamos profundamente: que a melhor maneira de acompanhar Jorge em sua jornada final era estar perto de vocês, aqui em Buenos Aires, e é por isso que não viajamos, sem sequer considerar qualquer outro filtro ou peneira como a econômica", explicou José Ignacio.

Ele se referia à decisão de não viajar para participar da despedida de Francisco em Roma, onde cerca de 250.000 pessoas se reuniram para se despedir dele.

Neste contexto, José Bergoglio fez então um pedido especial a todos aqueles que desejam honrar a memória de seu tio: "É por esta razão que convido todos aqueles que querem e podem fazer uma doação a uma instituição de caridade, e aqueles que não podem, a se unirem em oração pelos marginalizados, pelas crianças, pelos idosos e por todos os desprotegidos deste mundo".

Ele fez isso em consonância com a pregação constante de Francisco em favor dos grupos pobres e vulneráveis. "Desde a manhã de segunda-feira", continuou ele, "as redes sociais e meu celular estão lotados de mensagens, não só de jornalistas, que em seu importante trabalho de comunicação buscam atingir a família de Francisco, mas também do público, pessoas que simplesmente querem transmitir seu amor, carinho e apoio."

E acrescentou: "Quero falar com eles, quero me desculpar por não conseguir responder a todos vocês. Sinceramente, é impressionante a quantidade de mensagens que chegam diariamente, mas prometo que responderei a todos vocês e retribuirei um pouco de todo o carinho que vocês nos dão."

"Finalmente, para me despedir, quero falar em nome da minha mãe, do meu irmão, da minha esposa e de mim mesmo, e pedir que nunca parem de orar por Jorge!" E concluiu: "Deus abençoe a todos e que a Virgem cuide de vocês".

