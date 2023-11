Carta de Napoleão enviada de Moscou 'em chamas' está à venda nos EUA

A- A+

Uma carta de Napoleão Bonaparte datada de 1812, escrita em uma Moscou "consumida pelas chamas", destaca-se em uma série de 11 missivas do imperador francês à venda nos Estados Unidos, em um momento em que o interesse por esse personagem polêmico ressurge com o lançamento do novo filme de Ridley Scott.

"Hoje percorri os bairros principais. Era uma cidade espetacular; digo 'era' porque hoje mais da metade foi consumida pelas chamas", escreveu Bonaparte neste documento histórico de 18 de setembro de 1812, quatro dias após a entrada das tropas francesas em Moscou. A carta está à venda por 55.000 dólares (269.590 reais, na cotação atual).

As cartas foram escritas por Napoleão entre 23 de outubro de 1793 e 21 de janeiro de 1814.

Entre os conteúdos estão detalhes sobre a incursão militar contra o Império Russo, as instruções dadas ao VIII batalhão para invadir a Espanha e a preparação de uma reunião de ministros para aprovar secretamente o Tratado de Fontainebleau (1807), que estipulava a invasão conjunta franco-espanhola de Portugal, resultando na subsequente ocupação da península ibérica por tropas francesas.

Também há uma carta ao chefe de artilharia em que Napoleão anuncia o fim da missão bem-sucedida para capturar a cidade francesa de Toulon, que o lançou à fama como um estrategista militar habilidoso.

Esses registros escritos a mão pela polêmica figura do imperador conhecido como Napoleão I (1804-1814 e 1815) estão à venda desde a semana passada na casa especializada em documentos antigos Coleção Raab, na cidade de Filadélfia, estado da Pensilvânia, berço da Revolução e da democracia nos Estados Unidos no final do século XVIII.

“Esta carta de Moscou é tão rara que é extraordinária”, disse à AFP o presidente da Raab Collection, Nathan Raab, antiquário especializado nesse tipo de manuscrito.

Até 75 mil dólares

O valor das cartas varia entre 5.000 e 75.000 dólares (24.488 e 367.320 reais), aos quais devem ser aplicados custos, comissões e impostos.

Com uma caligrafia inclinada para a frente, às vezes difícil de decifrar, Napoleão relata detalhes de sua campanha de Moscou: "Encontramos armazéns cheios de vinho e aguardente, que serão de grande valia para nós", escreveu.

Ele tentou uma incursão contra a Rússia Imperial com a maior força militar europeia já reunida até então, em 1812, quando o líder francês estava no auge de seu sucesso e prestígio. Assim, o “Grande Armée”, com mais de 600.000 efetivos, procedeu à invasão.

Cerca de um milhão de soldados e civis morreram no decorrer da invasão, que acabou em uma paz negociada e um fracasso para os interesses de Napoleão.

"Napoleão é uma figura enorme que goza de uma imensa admiração dos americanos. Ele é considerado um imperador com uma liderança forte", explicou Raab sobre o interesse pelos documentos, ao mesmo tempo em que alertou que seu legado "não é preto ou branco, é muito cinza".

É evidente que o filme “Napoleão” do diretor Ridley Scott, que estreia nesta quarta-feira em todo o mundo, “atrai a atenção internacional”, aponta Raab.

No domingo, um chapéu de duas pontas pertencente a Napoleão foi leiloado na França por um preço recorde de quase 2 milhões de euros (10,2 milhões de reais).

