SSA Cartão informativo do SSA3 é liberado para impressão; veja como acessar

Os cartões informativos da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA/UPE) já estão disponíveis para a impressão dos candidatos que forem realizar o vestibular deste ano.

O cartão pode ser acessado pelo endereço eletrônico (acesse aqui), através do ícone Sistema Seriado de Avaliação, SSA 3, com o uso de login e senha do estudante.

O cartão contém um conjunto de dados referentes à participação do candidato na prova. Ele é obrigatório para a realização do exame, assim como documento de identidade, ou outro documento oficial com foto e assinatura recentes, e caneta esferográfica na cor azul ou preta.

A validação da inscrição e a emissão do cartão são de responsabilidade do aluno, como estabelecido no Manual do Candidato.

Havendo divergência de dados pessoais, o candidato deverá entrar em contato com a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) para solicitar as devidas correções. Caso contrário, o estudante assumirá, integralmente, os erros contidos no cartão informativo.

A Comissão da UPE não se responsabilizará pelo candidato que faltar à prova por desconhecer o local de sua realização.

Outras informações podem ser obtidas através do telefone (81) 3183-3660, do e mail [email protected] ou do site http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.

SSA3

As provas da terceira fase do SSA ocorrem nos dias 23 e 30 de novembro, no período da manhã. O resultado tem previsão de ser divulgado até o dia 15 de janeiro de 2026.

Para este ano, 14.416 candidatos se inscreveram para a terceira fase do SSA, concorrendo a 3.620 vagas distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

Com informações da assessoria

