Metrô Cartão Múltiplo: cadastro gratuito no sistema está disponível nas estações Antônio Falcão e Barro Os usuários devem adquirir o novo sistema de bilhetagem nas estações do Metrô do Recife até o dia 31 de maio

O cadastramento do Cartão Múltiplo agora também pode ser realizado em mais dois locais no Metrô do Recife. Depois das estações Recife, Cajueiro Seco, Prazeres e Jaboatão, as estações Antônio Falcão e Barro receberam pontos de atendimento do novo sistema de bilhetagem metroviário.

Para obter gratuitamente o primeiro Cartão Múltiplo, os usuários só precisam apresentar o CPF e um Documento Oficial com Foto, como o RG e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O horário de atendimento para o cadastro é de segunda a sexta, entre 6h e 20h, e nos sábados, de 6h às 12h.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o novo cartão vai oferecer mais praticidade e benefícios para os passageiros, permitindo a recarga de qualquer valor até R$ 600. Os créditos não terão um prazo de validade e serão de uso exclusivo para o metrô.

Os usuários que ainda utilizam o cartão unitário têm até o dia 31 de maio para fazer o cadastro. O atual cartão não será mais vendido a partir do dia 1 de junho deste mês.

A CBTU ainda informou que, em breve, deverá implementar outras formas de pagamento no sistema, como QR Code e cartão de crédito.

Confira como realizar o cadastro para aquisição gratuita do Cartão Múltiplo:



Locais de cadastro:

Estação Recife

Estação Cajueiro Seco

Estação Prazeres

Estação Jaboatão

Estação Antônio Falcão

Estação Barro

Horário de atendimento:

Segunda a sexta: 6h às 20h

Sábado: 6h às 12h

Documentos necessários:

CPF

Documento oficial com foto (RG, CNH etc.)



