Litoral Sul

Cartão-postal de Tamandaré, Igrejinha dos Carneiros será tombada pela Fundarpe

Início do processo de tombamento foi publicado na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial de Pernambuco

Igrejinha dos Carneiros, em Tamandaré, será tombada pela FundarpeIgrejinha dos Carneiros, em Tamandaré, será tombada pela Fundarpe - Foto: Ministério do Turismo/Divulgação

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) deu início ao processo de tombamento da Capela de São Benedito, conhecida como Igrejinha dos Carneiros, situada em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco.

Pela beleza e localização à beira-mar, a Igrejinha dos Carneiros é um dos cartões-postais mais visitados da região e costuma receber celebrações religiosas.

O início do processo de tombamento foi publicado na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial de Pernambuco e assinado pela diretora-presidente da Fundarpe, Renata Duarte Borba.

"Construída no século XVIII, é um bem remanescente da ocupação religiosa do período colonial, apresentando valor histórico, arquitetônico, cultural, simbólico, turístico e paisagístico. Tais atributos e valores embasam o pedido de proteção", afirma o texto.

O documento garante à igreja a prerrogativas de bem efetivamente tombado, assegurando proteção integral ao imóvel enquanto o procedimento estiver em andamento. Não há um prazo para a conclusão do tombamento.

