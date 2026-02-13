Cartão-postal de Tamandaré, Igrejinha dos Carneiros será tombada pela Fundarpe
Início do processo de tombamento foi publicado na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial de Pernambuco
A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) deu início ao processo de tombamento da Capela de São Benedito, conhecida como Igrejinha dos Carneiros, situada em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco.
Pela beleza e localização à beira-mar, a Igrejinha dos Carneiros é um dos cartões-postais mais visitados da região e costuma receber celebrações religiosas.
O início do processo de tombamento foi publicado na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial de Pernambuco e assinado pela diretora-presidente da Fundarpe, Renata Duarte Borba.
"Construída no século XVIII, é um bem remanescente da ocupação religiosa do período colonial, apresentando valor histórico, arquitetônico, cultural, simbólico, turístico e paisagístico. Tais atributos e valores embasam o pedido de proteção", afirma o texto.
O documento garante à igreja a prerrogativas de bem efetivamente tombado, assegurando proteção integral ao imóvel enquanto o procedimento estiver em andamento. Não há um prazo para a conclusão do tombamento.