Carteira de Estudante 2024 já pode ser solicitada no site do Grande Recife Consórcio; saiba como Versão 2024 do documento pode ser solicitada até dezembro

Estudantes secundaristas de escolas públicas e privadas da Região Metropolitana do Recife poderão, a partir da próxima segunda-feira (5), solicitar a Carteira de Estudante 2024 no site do Grande Recife Consórcio de Transporte.



Para ter acesso ao sistema, o estudante deverá criar um login e uma senha. Os dados criados no ano passado estão ativos e permitindo o novo acesso normalmente, segundo o consórcio. A emissão da carteira custa R$ 17,35.

O documento de 2023 tem validade até 31 de março de 2024. Já a versão 2024 pode ser solicitada até o mês de dezembro.

Na página do Grande Recife Consórcio, com as informações do estudante inseridas pela instituição de ensino, os dados devem ser validados pelo aluno. O estudante poderá confirmar a veracidade dos dados constantes na página e anexar uma foto. Em seguida, o boleto poderá ser emitido.

"Após compensação do pagamento, o documento será confeccionado em até 30 dias corridos pelo Grande Recife Consórcio. A retirada deve ser realizada pela escola, que entregará ao aluno nas unidades educacionais", explica o Grande Recife.

Carteira digital

O estudante poderá, após receber a carteira, baixar o aplicativo CIE PE (Carteira de Identificação Estudantil de Pernambuco), disponível para IOS e Android, fazer a leitura do QR Code existente na carteirinha física e validar os dados para serem acessados no celular, e ter também a versão digital do documento.

Informações

O usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no 0800 081 0158 para dúvidas e reclamações. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182-5512/5518.

