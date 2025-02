Carteira de Identificação Estudantil 2025 será 100% digital e disponível em app; veja como solicitar

A- A+

A Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 2025 será 100% digital. A informação foi divulgada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).



Com a mudança, a utilização do documento ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo CIE PE, disponível para IOS e Android.



Estudantes secundaristas das escolas públicas e privadas da Região Metropolitana do Recife poderão solicitar a carteira a partir desta segunda-feira (17).



A solicitação deverá ser feita nos sites www.estudante.ciepe.com.br ou www.granderecife.pe.gov.br.



Todos os dados devem ser preenchidos pelo estudante para posterior validação da escola. Após a validação dos dados, um boleto será gerado no valor de R$ 18,20.



Segundo o Consórcio, após confirmação do pagamento pela instituição bancária, a CIE será disponibilizada em até 72 horas para o aluno fazer o download em seu aplicativo através de QR Code disponível no site www.estudante.ciepe.com.br.

Caso os dados cadastrais não sejam validados pelo sistema ou alguma informação esteja incorreta, ou faltando, o aluno deve procurar a secretaria da escola para solicitar as alterações necessárias.



O CTM destaca que, anteriormente, o prazo médio para acesso ao documento era de 40 dias, considerando toda a logística na confecção e deslocamentos para a entrega.



Agora, o estudante terá todas as funcionalidades da antiga carteira pelo smartphone e também poderá imprimir a versão PDF da CIE 2025, caso necessite, no site www.estudante.ciepe.com.br.



"Antes, o gestor escolar precisava se deslocar à sede do Consórcio para retirar as carteiras, além do prazo de confecção da CIE em PVC. Todo esse processo levava em média 40 dias até o aluno receber sua carteira. Agora, o aluno terá acesso à sua CIE 2025 em até 72 horas e poderá usufruir dos benefícios que a nova CIE proporciona. Além disso, com a versão digital do documento, não haverá mais a cobrança da taxa de 2ª via", afirmou o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas.



Freitas também destacou que com o formato 100% digital aumenta a segurança e veracidade da CIE através da validação via QR Code.



A versão 2024 tem validade até 31 de março. Já a carteira 2025, pode ser solicitada até dezembro deste ano.



Confira o passo a passo para solicitação da carteira de estudante 2025:

- Entrar no site www.estudante.ciepe.com.br ou www.granderecife.pe.gov.br



Aluno que já possui cadastro:

- Clicar em já possuo conta;

- Preencher os campos solicitados (CPF e senha);

- Se o aluno não lembrar da senha clicar em esqueci minha senha;

- Caso haja inconsistência de dados, entrar em contato com a escola para que esta possa atualizar ou corrigir as informações;

- Com o cadastro validado pela escola, é só baixar o boleto, efetuar o pagamento e aguardar até 72 horas para baixar a CIE 2025 através do QR Code na área do estudante no site www.estudante.ciepe.com.br.



Aluno que não tem cadastro:

- Clicar em criar minha conta;

- Preencher os campos com todos os dados solicitados - CPF senha, nome e data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, e-mail, telefone (WhatsApp);

- Observação: quando o aluno for informar o nome da escola, deve ter o cuidado em verificar se é mesmo a sua escola atual;

- Inserir uma foto 3x4, com fundo branco, estilo documento de identidade;

- A foto deve ser salva em formato de arquivo JPEG e PNG, de tamanho em até 100KB.

- Ao anexar a foto, vai aparecer a mensagem: "esperando a aprovação da foto pela escola". Com os dados validados, basta emitir o boleto e efetuar o pagamento.

