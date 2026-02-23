Carteira de Identificação Estudantil 2026 pode ser solicitada a partir desta segunda (23); veja como

A- A+

A Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 2026 pode ser solicitada a partir desta segunda-feira (23).



Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), o documento será disponibilizado prioritariamente em formato digital.



Podem ter acesso à CIE 2026 estudantes da Região Metropolitana do Recife (RMR) matriculados na educação infantil, ensino fundamental, médio ou técnico.



A solicitação deverá ser realizada de forma online nos sites https://estudante.ciepe.com.br ou www.granderecife.pe.gov.br.



Para os estudantes que já possuem cadastro, após o login, é necessário verificar se os dados pessoais e a foto com fundo branco estão corretos, validar e aguardar a confirmação da escola.



Depois da validação pela instituição de ensino, será gerado no sistema um boleto no valor de R$ 19.

Após a confirmação do pagamento, a carteira digital será liberada em até 72 horas, com possibilidade de verificação a partir de 24 horas.



"Caso o estudante não visualize seus dados ou identifique inconsistências no cadastro, deve procurar imediatamente a secretaria da unidade escolar para solicitar a correção das informações no sistema. O mesmo procedimento se aplica à validação de nova foto de perfil", informou o Grande Recife.



A CIE 2026 deve contemplar cerca de 1 milhão de estudantes que circulam diariamente pelos 14 municípios da RMR, garantindo acesso ao transporte público com benefício da meia-passagem e à meia-entrada em eventos culturais.



O CTM reforça que a Carteira de Identificação Estudantil 2025 permanece válida até 31 de março de 2026.



Confira o passo a passo para solicitação da carteira de estudante 2026:

- Entrar no site https://estudante.ciepe.com.br ou www.granderecife.pe.gov.br



Estudante que já possui cadastro:

- Acesse o sistema com CPF e senha (há opção de recuperação de senha);

- Valide os dados e emita o boleto;

- Após o pagamento, a CIE estará disponível em até 72 horas.



Estudante que não tem cadastro:

- Clicar em "Criar minha conta";

- Preencher os dados solicitados - (CPF, senha, e-mail, nome dos pais, entre outros);

- Confirmar a instituição de ensino atual;

- Inserir uma foto 3x4, com fundo branco, estilo documento de identidade;

- A foto deve ser salva em formato de arquivo JPEG e PNG, de tamanho em até 400 kb;

- Aguardar a aprovação da escola para emissão do boleto.

Veja também