Mostra Cartografia dos Sentidos: mapa gigante do Recife chega a UFPE em exposição a partir desta terça (10) Mostra está aberta ao público com visitação guiada até sexta-feira (13), no Centro de Convenções da UFPE, na Zona Oeste do Recife

A exposição “Cartografia dos Sentidos – Recife” chega ao Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife, a partir desta terça-feira (10), com uma mostra gratuita e aberta ao público e visitação guiada das 8h às 17h.



Entre os destaques, está o Mapa Gigante da Região Metropolitana do Recife, que ocupa o espaço como uma plataforma de interação, com um total de 450 metros quadrados.



A abertura da mostra contará com o projeto de percussão Percutindo UFPE, sob condução do professor de música Antônio Barreto, às 13h30.

Já na quarta-feira (11), das 8h às 13h, haverá aula e roda de capoeira coordenada pelo professor e mestre Henrique Kohl, o Tchê.

Encerrando a programação, no sexta-feira (13), das 8h às 10h, será realizada aula de consciência corporal conduzida pelos professores Gyl Giffony e Heloísa Sousa, do curso de Teatro.

Também serão realizadas ações formativas com escolas e comunidades, kits pedagógicos e conteúdos digitais interativos.

A mostra integra a programação do Simpósio de Estudos Metropolitanos: a água como transversalidade nas regiões metropolitanas 50+, sendo formada por fotografias e produções audiovisuais selecionadas em concurso que convidam o público a refletir sobre as múltiplas relações entre água, território e sociedade nas metrópoles.

Mapa gigante ocupa o espaço de 450 metros quadrados no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco, na Zona Oeste do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Maurício Panella, antropólogo, artista visual e idealizador da exposição Cartografia dos Sentidos. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Mapa Gigante traz o Recife e algumas cidades da Região Metropolitana em experiência imersiva no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Concebido como um dispositivo curatorial expandido, o projeto, desenvolvido pelo antropólogo e artista visual Mauricio Panella, investiga o território como paisagem política e simbólica.

A exposição ainda tem o objetivo de sensibilizar a população para os riscos e impactos das emergências climáticas na Região Metropolitana do Recife, estimulando soluções criativas e concretas para os desafios ambientais vivenciados nas cidades.

Com um misto de arte contemporânea, educação e tecnologias imersivas, a exposição promove uma experiência no qual o visitante deixa de ser apenas observador para habitar criticamente os municípios.



Serviço

Exposição “Cartografia dos Sentidos” na UFPE

Data e hora: de terça (10) a sexta-feira (13), das 8h às 17h

Local: Av. dos Reitores, s/n - Cidade Universitária, Recife - PE, 50741-000

