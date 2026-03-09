Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mostra

Cartografia dos Sentidos: mapa gigante do Recife chega a UFPE em exposição a partir desta terça (10)

Mostra está aberta ao público com visitação guiada até sexta-feira (13), no Centro de Convenções da UFPE, na Zona Oeste do Recife

Reportar Erro
Mapa gigante do RecifeMapa gigante do Recife - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A exposição “Cartografia dos Sentidos – Recife” chega ao Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife, a partir desta terça-feira (10), com uma mostra gratuita e aberta ao público e visitação guiada das 8h às 17h.

Entre os destaques, está o Mapa Gigante da Região Metropolitana do Recife, que ocupa o espaço como uma plataforma de interação, com um total de 450 metros quadrados.

A abertura da mostra contará com o projeto de percussão Percutindo UFPE, sob condução do professor de música Antônio Barreto, às 13h30.

Leia também

• Igreja de São Lourenço do Tejucupapo pode ser tombada pelo Iphan nesta terça-feira (10)

• Recife realiza atividades de saúde e bem-estar para marcar Dia da Mulher nesta segunda-feira (9)

• Recife lança ferramenta com IA para identificar casos de violência de gênero em unidades de saúde

Já na quarta-feira (11), das 8h às 13h, haverá aula e roda de capoeira coordenada pelo professor e mestre Henrique Kohl, o Tchê.

Encerrando a programação, no sexta-feira (13), das 8h às 10h, será realizada aula de consciência corporal conduzida pelos professores Gyl Giffony e Heloísa Sousa, do curso de Teatro.

Também serão realizadas ações formativas com escolas e comunidades, kits pedagógicos e conteúdos digitais interativos.

A mostra integra a programação do Simpósio de Estudos Metropolitanos: a água como transversalidade nas regiões metropolitanas 50+, sendo formada por fotografias e produções audiovisuais selecionadas em concurso que convidam o público a refletir sobre as múltiplas relações entre água, território e sociedade nas metrópoles.

  • Mapa gigante ocupa o espaço de 450 metros quadrados no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco, na Zona Oeste do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Mapa gigante ocupa o espaço de 450 metros quadrados no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco, na Zona Oeste do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • Maurício Panella, antropólogo, artista visual e idealizador da exposição Cartografia dos Sentidos. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Maurício Panella, antropólogo, artista visual e idealizador da exposição Cartografia dos Sentidos. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • Mapa Gigante traz o Recife e algumas cidades da Região Metropolitana em experiência imersiva no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Mapa Gigante traz o Recife e algumas cidades da Região Metropolitana em experiência imersiva no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Concebido como um dispositivo curatorial expandido, o projeto, desenvolvido pelo antropólogo e artista visual Mauricio Panella, investiga o território como paisagem política e simbólica.

A exposição ainda tem o objetivo de sensibilizar a população para os riscos e impactos das emergências climáticas na Região Metropolitana do Recife, estimulando soluções criativas e concretas para os desafios ambientais vivenciados nas cidades.

Com um misto de arte contemporânea, educação e tecnologias imersivas, a exposição promove uma experiência no qual o visitante deixa de ser apenas observador para habitar criticamente os municípios.

Serviço
Exposição “Cartografia dos Sentidos” na UFPE
Data e hora: de terça (10) a sexta-feira (13), das 8h às 17h
Local: Av. dos Reitores, s/n - Cidade Universitária, Recife - PE, 50741-000

Reportar Erro

Veja também

Newsletter