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CIDADANIA Cartórios de todo o Brasil fazem mutirão esta semana; saiba os locais em Pernambuco Mobilização nacional amplia acesso a docuntações básicas, principalmente para população mais vulnerável

Cartórios de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal começam nesta segunda-feira (13) uma mobilização para ampliar o acesso a documentações básicas, principalmente para a população mais vulnerável.

Coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a campanha Registre-se vai reunir diversas instituições, que irão variar conforme o estado.

A 4ª Semana Nacional do Registro Civil, que vai até o dia 17 de abril, pretende diminuir o sub-registro de nascimentos no país. Além de documentos básicos, como certidão de nascimento e RG, em alguns locais poderá ser emitido o título de eleitor.

Também serão disponibilizados atendimentos assistenciais, orientações jurídicas, serviços de saúde e ações em unidades prisionais.

Serviços

Durante o mutirão, serão oferecidos serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento e casamento, fundamentais para a obtenção de outros documentos, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), título de eleitor e carteira de trabalho.

Além da documentação civil, a população mais vulnerável terá acesso a serviços de orientação jurídica, atendimentos de saúde, inclusão em programas sociais e suporte assistencial.

Para participar do mutirão, a pessoa deve levar qualquer registro anterior que contenha os seus dados básicos, como RG antigo ou cópia de certidões.

Onde funcionarão os polos descentralizados em Pernamnbuco:

Recife:

- Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania – CETEC – de 13 a 17 de abril - (Serviços: Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação, inscrições e alterações de CPF, atendimento pelo Exército e atendimentos pelo TRE-PE, com título de eleitor) - Av. Oliveira Lima, 824 - Soledade

- Centro Municipal De Referência Em Cidadania LGBT - de 6 a 17 de abril - (Emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome) - R. dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife

- Centro de Convivência da Pessoa Idosa - 9 e 10 de abril - (Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750 - Graças, Recife

- Compaz Paulo Freire - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Ladeira da Cohab, 10 - COHAB, Recife

- Compaz Lêda Alves - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - R. José Rodrigues, 586 - Pina, Recife

- Compaz Governador Eduardo Campos - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha, Recife



Aliança:

- Escola Municipal de Tupaoca - de 13 a 17 de abril

- Escola Municipal de Mucujê - de 13 a 17 de abril

- Escola Municipal de Upatininga - de 13 a 17 de abril

- Escola Municipal de Chã do Esconso - de 13 a 17 de abril

- Escola Municipal de Terra Nova - de 13 a 17 de abril



Belém de São Francisco:

- Associação Pé de Serra Raposa, na Fazenda Pé de Serra - de 13 a 17 de abril

- Projeto Manga de Baixo, na zona rural - de 13 a 17 de abril

- Bairro Alto do Bom Jesus - de 13 a 17 de abril



Bom Conselho:

- Parque José Feliciano dos Santos (Parque Beira Rio) - dia 15 de abril

Bonito:

- Secretaria de Assistência Social Municipal - 13 a 17 de abril

- CRAS Bem-Te-Vi - - 13 a 17 de abril

- Saúde no Sítio Estreito do Norte - 13 a 17 de abril

Brejão:

- Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril

- Posto de Saúde da Família Bela Vista - dias 13 e 15 de abril

- ESF Mandacarú - dias 13 e 15 de abril

- Escola Professora Mirna Maria Calado Tenório - dia 14 de abril

- Poço do Novilho - dia 14 de abril

- Vila Ferreira - dia 15 de abril



Cabo de Santo Agostinho:

- Centro de Formação de Professores Elmo de Freitas - de 6 a 17 de abril

- Centro Administrativo – CAM 3 (Ponte dos Carvalhos) - de 6 a 17 de abril

- CRAS Jussaral - de 6 a 17 de abril



Carnaíba:

- Associação Rural do Povoado de Novo Pernambuco - 06 a 17 de abril



Carpina:

- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril



Caruaru:

- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

- Assentamento Rural Normandia - dia 17 de abril

Garanhuns:

- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

- Bairro da Massaranduba - 13 de abril

- COHAB II - 14 de abril

- COHAB III - 15 de abril

- Casa da Justiça e Cidadania - dias 16 e 17 de abril



Ipojuca:

- Praça Getúlio Vargas - de 13 a 17 de abril



Jucati:

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, na Vila do Povoado Neves - dias 13 e 15 de abril

Lagoa do Carro:

- Escola Ernesto Geisel, na Agrovila da Barragem - dia 14 de abril

- Escola João Teobaldo, no Sítio Campo Grande - dia 15 de abril



Olinda:

- Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril

- Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá - de 13 a 17 de abril

Paulista:

- Associação de Moradores de Arthur Lundgren II - de 13 a 17 de abril

- Casa da Gente Espaço Multidisciplinar - de 13 a 17 de abril

Petrolina:

- Ilha do Massangano - de 13 a 17 de abril

- Projeto de Irrigação Maria Tereza - de 13 a 17 de abril



Salgueiro:

- Casa Comunitária "Francisca Ferreira" - de 13 a 17 de abril

- Associação dos Agricultores do Sítio Boa Vista – de 13 a 17 de abril



Santa Maria da Boa Vista:

- Assentamento Rural Catalunha da Serra - dia 17 de abril



São José do Egito:

- Praça Central de Santa Terezinha - de 13 a 17 de abril

Serra Talhada:

- CRAS Mutirão - de 13 a 17 de abril

- CRAS Bom Jesus - de 13 a 17 de abril

- CRAS Vila Bela - de 13 a 17 de abril

- CRAS Caxixola - de 13 a 17 de abril

- CRAS – Unidade Central - de 13 a 17 de abril



Sertânia:

- Câmara de Vereadores do Município - de 13 a 17 de abril

- Arena Aguil (Rua 13 de Maio – Centro) - de 13 a 17 de abril

Surubim:

- CRAS São José - dia 14 de abril

- CRAS Baraúnas - dia 17 de abril

- Rua Euclides da Cunha - dias 13, 15 e 16 de abril

- Cozinha Comunitária do Lério, na Zona Rural – dia 15 de abril



Tracunhaém:

- Assentamento Nova Canaã

- Sítio Belo Oriente

- Sítio Açudinho



Vitória de Santo Antão:

- Salão Paroquial do Distrito de Pirituba, no dia 5 de abril de 2026;

- Subprefeitura de Cacimba, nos dias 6, 10 e 15 de abril de 2026;

- Assentamento Cacimba, no dia 6 de abril de 2026;

- Escola Municipal Lourival de Queiroz Pedroso – Gameleira, no dia 7 de abril de 2026;

- Associação de Moradores do Sítio Cipóal, no dia 8 de abril de 2026;

- Subprefeitura de Oiteiro, nos dias 9, 13, 14 e 16 de abril de 2026;

- Subprefeitura de Pirituba, nos dias 13, 14 e 17 de abril de 2026;

- CMEI Professora Severina Andrade de Moura - de 13 a 17 de abril;

- CMEI Professora Eunice Vasconcelos Xavier - de 13 a 17 de abril;

- Colégio Municipal Três de Agosto - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Comercial Prefeito José Joaquim da Silva - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Aglaíres Silva da Cruz Moura - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Djalma Eusébio Simões - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Dona Francisca Breckenfeld da Costa - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Jornalista Júlio Augusto Siqueira - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal José de Melo Xavier Júnior - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Josefa Álvares da Silva - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Lídia Queiroz Costa - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Madre Leopoldina - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Major Manoel Fortunato - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Manuel Rodrigues de Andrade - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Professora Maria Isabel Álvares - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Rosa Amélia de Queiroz - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Rotary Vitória - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Santo Yves - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Severino Joaquim Krause - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Mariana Amália - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Pedro Ribeiro - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Prefeito Manoel de Holanda Cavalcante - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Professora Gilvanete Vieira Guedes - de 13 a 17 de abril;

- Escola Municipal Professora Ana Maria Alves Gomes - de 13 a 17 de abril;

- Expresso Cidadão do Shopping Vitória Park, nos dias 6 a 11 de abril de 2026;

- Centro Universitário FACOL – UNIFACOL, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;

- Secretaria Executiva de Cidadania e Direitos Humanos, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;

- Assentamento Francisco de Assis, na zona rural, nos dias 13 a 17 de abril de 2026.

Pesqueira:

- Aldeia Santana - Região de Cimbres

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