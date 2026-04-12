Cartórios de todo o Brasil fazem mutirão esta semana; saiba os locais em Pernambuco
Mobilização nacional amplia acesso a docuntações básicas, principalmente para população mais vulnerável
Cartórios de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal começam nesta segunda-feira (13) uma mobilização para ampliar o acesso a documentações básicas, principalmente para a população mais vulnerável.
Coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a campanha Registre-se vai reunir diversas instituições, que irão variar conforme o estado.
A 4ª Semana Nacional do Registro Civil, que vai até o dia 17 de abril, pretende diminuir o sub-registro de nascimentos no país. Além de documentos básicos, como certidão de nascimento e RG, em alguns locais poderá ser emitido o título de eleitor.
Também serão disponibilizados atendimentos assistenciais, orientações jurídicas, serviços de saúde e ações em unidades prisionais.
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Serviços
Durante o mutirão, serão oferecidos serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento e casamento, fundamentais para a obtenção de outros documentos, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), título de eleitor e carteira de trabalho.
Além da documentação civil, a população mais vulnerável terá acesso a serviços de orientação jurídica, atendimentos de saúde, inclusão em programas sociais e suporte assistencial.
Para participar do mutirão, a pessoa deve levar qualquer registro anterior que contenha os seus dados básicos, como RG antigo ou cópia de certidões.
Onde funcionarão os polos descentralizados em Pernamnbuco:
Recife:
- Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania – CETEC – de 13 a 17 de abril - (Serviços: Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação, inscrições e alterações de CPF, atendimento pelo Exército e atendimentos pelo TRE-PE, com título de eleitor) - Av. Oliveira Lima, 824 - Soledade
- Centro Municipal De Referência Em Cidadania LGBT - de 6 a 17 de abril - (Emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome) - R. dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife
- Centro de Convivência da Pessoa Idosa - 9 e 10 de abril - (Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750 - Graças, Recife
- Compaz Paulo Freire - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Ladeira da Cohab, 10 - COHAB, Recife
- Compaz Lêda Alves - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - R. José Rodrigues, 586 - Pina, Recife
- Compaz Governador Eduardo Campos - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha, Recife
Aliança:
- Escola Municipal de Tupaoca - de 13 a 17 de abril
- Escola Municipal de Mucujê - de 13 a 17 de abril
- Escola Municipal de Upatininga - de 13 a 17 de abril
- Escola Municipal de Chã do Esconso - de 13 a 17 de abril
- Escola Municipal de Terra Nova - de 13 a 17 de abril
Belém de São Francisco:
- Associação Pé de Serra Raposa, na Fazenda Pé de Serra - de 13 a 17 de abril
- Projeto Manga de Baixo, na zona rural - de 13 a 17 de abril
- Bairro Alto do Bom Jesus - de 13 a 17 de abril
Bom Conselho:
- Parque José Feliciano dos Santos (Parque Beira Rio) - dia 15 de abril
Bonito:
- Secretaria de Assistência Social Municipal - 13 a 17 de abril
- CRAS Bem-Te-Vi - - 13 a 17 de abril
- Saúde no Sítio Estreito do Norte - 13 a 17 de abril
Brejão:
- Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril
- Posto de Saúde da Família Bela Vista - dias 13 e 15 de abril
- ESF Mandacarú - dias 13 e 15 de abril
- Escola Professora Mirna Maria Calado Tenório - dia 14 de abril
- Poço do Novilho - dia 14 de abril
- Vila Ferreira - dia 15 de abril
Cabo de Santo Agostinho:
- Centro de Formação de Professores Elmo de Freitas - de 6 a 17 de abril
- Centro Administrativo – CAM 3 (Ponte dos Carvalhos) - de 6 a 17 de abril
- CRAS Jussaral - de 6 a 17 de abril
Carnaíba:
- Associação Rural do Povoado de Novo Pernambuco - 06 a 17 de abril
Carpina:
- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
Caruaru:
- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
- Assentamento Rural Normandia - dia 17 de abril
Garanhuns:
- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
- Bairro da Massaranduba - 13 de abril
- COHAB II - 14 de abril
- COHAB III - 15 de abril
- Casa da Justiça e Cidadania - dias 16 e 17 de abril
Ipojuca:
- Praça Getúlio Vargas - de 13 a 17 de abril
Jucati:
- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, na Vila do Povoado Neves - dias 13 e 15 de abril
Lagoa do Carro:
- Escola Ernesto Geisel, na Agrovila da Barragem - dia 14 de abril
- Escola João Teobaldo, no Sítio Campo Grande - dia 15 de abril
Olinda:
- Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril
- Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá - de 13 a 17 de abril
Paulista:
- Associação de Moradores de Arthur Lundgren II - de 13 a 17 de abril
- Casa da Gente Espaço Multidisciplinar - de 13 a 17 de abril
Petrolina:
- Ilha do Massangano - de 13 a 17 de abril
- Projeto de Irrigação Maria Tereza - de 13 a 17 de abril
Salgueiro:
- Casa Comunitária "Francisca Ferreira" - de 13 a 17 de abril
- Associação dos Agricultores do Sítio Boa Vista – de 13 a 17 de abril
Santa Maria da Boa Vista:
- Assentamento Rural Catalunha da Serra - dia 17 de abril
São José do Egito:
- Praça Central de Santa Terezinha - de 13 a 17 de abril
Serra Talhada:
- CRAS Mutirão - de 13 a 17 de abril
- CRAS Bom Jesus - de 13 a 17 de abril
- CRAS Vila Bela - de 13 a 17 de abril
- CRAS Caxixola - de 13 a 17 de abril
- CRAS – Unidade Central - de 13 a 17 de abril
Sertânia:
- Câmara de Vereadores do Município - de 13 a 17 de abril
- Arena Aguil (Rua 13 de Maio – Centro) - de 13 a 17 de abril
Surubim:
- CRAS São José - dia 14 de abril
- CRAS Baraúnas - dia 17 de abril
- Rua Euclides da Cunha - dias 13, 15 e 16 de abril
- Cozinha Comunitária do Lério, na Zona Rural – dia 15 de abril
Tracunhaém:
- Assentamento Nova Canaã
- Sítio Belo Oriente
- Sítio Açudinho
Vitória de Santo Antão:
- Salão Paroquial do Distrito de Pirituba, no dia 5 de abril de 2026;
- Subprefeitura de Cacimba, nos dias 6, 10 e 15 de abril de 2026;
- Assentamento Cacimba, no dia 6 de abril de 2026;
- Escola Municipal Lourival de Queiroz Pedroso – Gameleira, no dia 7 de abril de 2026;
- Associação de Moradores do Sítio Cipóal, no dia 8 de abril de 2026;
- Subprefeitura de Oiteiro, nos dias 9, 13, 14 e 16 de abril de 2026;
- Subprefeitura de Pirituba, nos dias 13, 14 e 17 de abril de 2026;
- CMEI Professora Severina Andrade de Moura - de 13 a 17 de abril;
- CMEI Professora Eunice Vasconcelos Xavier - de 13 a 17 de abril;
- Colégio Municipal Três de Agosto - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Comercial Prefeito José Joaquim da Silva - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Aglaíres Silva da Cruz Moura - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Djalma Eusébio Simões - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Dona Francisca Breckenfeld da Costa - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Jornalista Júlio Augusto Siqueira - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal José de Melo Xavier Júnior - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Josefa Álvares da Silva - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Lídia Queiroz Costa - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Madre Leopoldina - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Major Manoel Fortunato - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Manuel Rodrigues de Andrade - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Professora Maria Isabel Álvares - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Rosa Amélia de Queiroz - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Rotary Vitória - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Santo Yves - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Severino Joaquim Krause - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Mariana Amália - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Pedro Ribeiro - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Prefeito Manoel de Holanda Cavalcante - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Professora Gilvanete Vieira Guedes - de 13 a 17 de abril;
- Escola Municipal Professora Ana Maria Alves Gomes - de 13 a 17 de abril;
- Expresso Cidadão do Shopping Vitória Park, nos dias 6 a 11 de abril de 2026;
- Centro Universitário FACOL – UNIFACOL, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;
- Secretaria Executiva de Cidadania e Direitos Humanos, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;
- Assentamento Francisco de Assis, na zona rural, nos dias 13 a 17 de abril de 2026.
Pesqueira:
- Aldeia Santana - Região de Cimbres