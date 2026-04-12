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CIDADANIA

Cartórios de todo o Brasil fazem mutirão esta semana; saiba os locais em Pernambuco

Mobilização nacional amplia acesso a docuntações básicas, principalmente para população mais vulnerável

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Iniciativa possibilita a emissão de documentos básicos, como certidão de nascimento, além de serviços de orientação Iniciativa possibilita a emissão de documentos básicos, como certidão de nascimento, além de serviços de orientação  - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cartórios de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal começam nesta segunda-feira (13) uma mobilização para ampliar o acesso a documentações básicas, principalmente para a população mais vulnerável. 

Coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a campanha Registre-se vai reunir diversas instituições, que irão variar conforme o estado.

A 4ª Semana Nacional do Registro Civil, que vai até o dia 17 de abril, pretende diminuir o sub-registro de nascimentos no país. Além de documentos básicos, como certidão de nascimento e RG, em alguns locais poderá ser emitido o título de eleitor.

Também serão disponibilizados atendimentos assistenciais, orientações jurídicas, serviços de saúde e ações em unidades prisionais.

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Serviços
Durante o mutirão, serão oferecidos serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento e casamento, fundamentais para a obtenção de outros documentos, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), título de eleitor e carteira de trabalho.

Além da documentação civil, a população mais vulnerável terá acesso a serviços de orientação jurídica, atendimentos de saúde, inclusão em programas sociais e suporte assistencial. 

Para participar do mutirão, a pessoa deve levar qualquer registro anterior que contenha os seus dados básicos, como RG antigo ou cópia de certidões.

Onde funcionarão os polos descentralizados em Pernamnbuco:
Recife: 
-    Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania – CETEC – de 13 a 17 de abril - (Serviços: Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação, inscrições e alterações de CPF, atendimento pelo Exército e atendimentos pelo TRE-PE, com título de eleitor) - Av. Oliveira Lima, 824 - Soledade
-    Centro Municipal De Referência Em Cidadania LGBT - de 6 a 17 de abril - (Emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome) - R. dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife
-    Centro de Convivência da Pessoa Idosa - 9 e 10 de abril - (Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750 - Graças, Recife
-    Compaz Paulo Freire - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Ladeira da Cohab, 10 - COHAB, Recife
-    Compaz Lêda Alves - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - R. José Rodrigues, 586 - Pina, Recife
-    Compaz Governador Eduardo Campos - de 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha, Recife

Aliança:
-    Escola Municipal de Tupaoca - de 13 a 17 de abril
-    Escola Municipal de Mucujê - de 13 a 17 de abril
-    Escola Municipal de Upatininga - de 13 a 17 de abril
-    Escola Municipal de Chã do Esconso - de 13 a 17 de abril
-    Escola Municipal de Terra Nova - de 13 a 17 de abril

Belém de São Francisco:
-    Associação Pé de Serra Raposa, na Fazenda Pé de Serra - de 13 a 17 de abril
-    Projeto Manga de Baixo, na zona rural - de 13 a 17 de abril
-    Bairro Alto do Bom Jesus - de 13 a 17 de abril

Bom Conselho:
-    Parque José Feliciano dos Santos (Parque Beira Rio) - dia 15 de abril
Bonito:
-    Secretaria de Assistência Social Municipal - 13 a 17 de abril
-    CRAS Bem-Te-Vi - - 13 a 17 de abril
-    Saúde no Sítio Estreito do Norte - 13 a 17 de abril
Brejão:
-    Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril
-    Posto de Saúde da Família Bela Vista - dias 13 e 15 de abril
-    ESF Mandacarú - dias 13 e 15 de abril
-    Escola Professora Mirna Maria Calado Tenório - dia 14 de abril
-    Poço do Novilho - dia 14 de abril
-    Vila Ferreira - dia 15 de abril

Cabo de Santo Agostinho:
-    Centro de Formação de Professores Elmo de Freitas - de 6 a 17 de abril
-    Centro Administrativo – CAM 3 (Ponte dos Carvalhos) - de 6 a 17 de abril
-    CRAS Jussaral - de 6 a 17 de abril

Carnaíba:
-    Associação Rural do Povoado de Novo Pernambuco - 06 a 17 de abril

Carpina:
-    Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

Caruaru:
-    Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
-    Assentamento Rural Normandia - dia 17 de abril
Garanhuns:
-    Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
-    Bairro da Massaranduba - 13 de abril
-    COHAB II - 14 de abril
-    COHAB III - 15 de abril
-    Casa da Justiça e Cidadania - dias 16 e 17 de abril


Ipojuca:
-    Praça Getúlio Vargas - de 13 a 17 de abril


Jucati:
-    Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, na Vila do Povoado Neves - dias 13 e 15 de abril
Lagoa do Carro:
-    Escola Ernesto Geisel, na Agrovila da Barragem - dia 14 de abril
-    Escola João Teobaldo, no Sítio Campo Grande - dia 15 de abril


Olinda:
-    Expresso Cidadão - de 13 a 17 de abril
-    Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá - de 13 a 17 de abril
Paulista:
-    Associação de Moradores de Arthur Lundgren II - de 13 a 17 de abril
-    Casa da Gente Espaço Multidisciplinar - de 13 a 17 de abril
Petrolina:
-    Ilha do Massangano - de 13 a 17 de abril
-    Projeto de Irrigação Maria Tereza - de 13 a 17 de abril


Salgueiro:
-    Casa Comunitária "Francisca Ferreira" - de 13 a 17 de abril
-    Associação dos Agricultores do Sítio Boa Vista – de 13 a 17 de abril


Santa Maria da Boa Vista:
-    Assentamento Rural Catalunha da Serra - dia 17 de abril


São José do Egito:
-    Praça Central de Santa Terezinha - de 13 a 17 de abril
Serra Talhada:
-    CRAS Mutirão - de 13 a 17 de abril
-    CRAS Bom Jesus - de 13 a 17 de abril
-    CRAS Vila Bela - de 13 a 17 de abril
-    CRAS Caxixola - de 13 a 17 de abril
-    CRAS – Unidade Central - de 13 a 17 de abril


Sertânia:
-    Câmara de Vereadores do Município - de 13 a 17 de abril
-    Arena Aguil (Rua 13 de Maio – Centro) - de 13 a 17 de abril
Surubim:
-    CRAS São José - dia 14 de abril
-    CRAS Baraúnas - dia 17 de abril
-    Rua Euclides da Cunha - dias 13, 15 e 16 de abril
-    Cozinha Comunitária do Lério, na Zona Rural – dia 15 de abril


Tracunhaém:
-    Assentamento Nova Canaã
-    Sítio Belo Oriente
-    Sítio Açudinho


Vitória de Santo Antão:
-    Salão Paroquial do Distrito de Pirituba, no dia 5 de abril de 2026;
-    Subprefeitura de Cacimba, nos dias 6, 10 e 15 de abril de 2026;
-    Assentamento Cacimba, no dia 6 de abril de 2026;
-    Escola Municipal Lourival de Queiroz Pedroso – Gameleira, no dia 7 de abril de 2026;
-    Associação de Moradores do Sítio Cipóal, no dia 8 de abril de 2026;
-    Subprefeitura de Oiteiro, nos dias 9, 13, 14 e 16 de abril de 2026;
-    Subprefeitura de Pirituba, nos dias 13, 14 e 17 de abril de 2026;
-    CMEI Professora Severina Andrade de Moura - de 13 a 17 de abril;
-    CMEI Professora Eunice Vasconcelos Xavier - de 13 a 17 de abril;
-    Colégio Municipal Três de Agosto - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Comercial Prefeito José Joaquim da Silva - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Aglaíres Silva da Cruz Moura - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Djalma Eusébio Simões - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Dona Francisca Breckenfeld da Costa - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Jornalista Júlio Augusto Siqueira - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal José de Melo Xavier Júnior - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Josefa Álvares da Silva - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Lídia Queiroz Costa - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Madre Leopoldina - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Major Manoel Fortunato - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Manuel Rodrigues de Andrade - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Professora Maria Isabel Álvares - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Rosa Amélia de Queiroz - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Rotary Vitória - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Santo Yves - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Severino Joaquim Krause - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Mariana Amália - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Pedro Ribeiro - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Prefeito Manoel de Holanda Cavalcante - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Professora Gilvanete Vieira Guedes - de 13 a 17 de abril;
-    Escola Municipal Professora Ana Maria Alves Gomes - de 13 a 17 de abril;
-    Expresso Cidadão do Shopping Vitória Park, nos dias 6 a 11 de abril de 2026;
-    Centro Universitário FACOL – UNIFACOL, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;
-    Secretaria Executiva de Cidadania e Direitos Humanos, nos dias 13 a 17 de abril de 2026;
-    Assentamento Francisco de Assis, na zona rural, nos dias 13 a 17 de abril de 2026.
Pesqueira:
- Aldeia Santana - Região de Cimbres

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