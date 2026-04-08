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CARUARU Caruaru abre inscrições para o maior circuito de corridas noturnas do mundo Santander Night Run estreia na Capital do Forró em maio; atletas já podem garantir vaga para os percursos de 5 km e 10 km

Caruaru entrou oficialmente no roteiro do maior circuito de corridas noturnas do mundo. Estão abertas as inscrições para a Santander Night Run, que será realizada no dia 9 de maio, com largada às 19h no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga.



O evento promete transformar o cenário do "Maior São João do Mundo" em uma arena esportiva com iluminação especial, música e foco no entretenimento. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial do evento.

Estão disponíveis dois percursos: 5 e 10 km, o que permite a participação tanto de corredores iniciantes quanto daqueles que já buscam performance. A prova é conhecida nacionalmente pelo clima de festa e pelo forte engajamento feminino, que hoje representa mais da metade dos inscritos em todo o país.

Além da experiência na pista, os atletas inscritos terão direito ao kit do evento, que deve ser retirado nos dias 8 das 10h às 20h, e 9, das 10h às 15h, de maio, na Centauro do Caruaru Shopping. Todos os que completarem o trajeto receberão medalhas, e os três primeiros colocados de cada categoria (masculino e feminino) serão premiados com troféus.

Serviço

Data do evento: 9 de maio de 2026.

Inscrições: Já abertas no site oficial.

Largada: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, às 19h.

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