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INCLUSÃO Caruaru: ação doa livros e leva escritores à Penitenciária Juiz Plácido de Souza nesta quinta (26) O evento conta com a participação de Cannibal, ativista, compositor e vocalista da banda Devotos

A Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe, nesta quinta-feira (26), o projeto Reescrevendo Novos Caminhos – ação de inclusão pela leitura da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

A iniciativa tem como intuito levar escritores para rodas de conversas nas unidades prisionais, além de doar livros que serão trabalhados dentro do Programa de Remição pela Leitura. Na ocasião, o autor do título "Música para o povo que não ouve", músico, compositor e ativista social Cannibal, vocalista e baixista da banda Devotos, falará sobre sua trajetória na periferia e como a literatura e a educação transformaram sua vida.

O evento conta com a presença do diretor da unidade, Romero Timóteo, do secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, Paulo Paes, e do presidente da Cepe, João Baltar Freire.

O projeto Reescrevendo Novos Caminhos recorre à literatura para reforçar a importância da leitura enquanto instrumento de desenvolvimento pessoal e de reintegração social. A ação foi iniciada em novembro do ano passado pelo Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, também com a presença de Cannibal.

“Essa experiência é uma grande troca porque falo sobre a minha vida e ao mesmo tempo tenho a oportunidade de conhecer a vida de tantas pessoas que podem ter seus erros recuperados pela arte", destaca Cannibal.

Para o artista do Alto José do Pinho, antes de tudo, o projeto Reescrevendo Novos Caminhos é grande um aprendizado.

Para o artista do Alto José do Pinho, antes de tudo, o projeto Reescrevendo Novos Caminhos é grande um aprendizado. Foto: Daniela Nader / Divulgação

Além disso, tudo indica que a ação envolva outros autores e autoras da Cepe em edições que atenderão outras unidades prisionais masculinas e femininas selecionadas pela Seap.

Sobre o projeto literário

Livros de autores e autoras convidados para participar do projeto são doados pela Cepe às unidades para que possam ser trabalhados em sala de aula conforme a proposta do Programa de Remição pela Leitura.

No projeto, cada livro lido e trabalhado em uma redação pelo detento pode permitir a redução de até quatro dias de pena, com limite de 12 obras por ano. De forma semelhante, a editora também doa, por meio do projeto Caixa de Leitura, aproximadamente 50 títulos, de gêneros diversos, para suprir as bibliotecas internas.

Evento:

Projeto Reescrevendo Novos Caminhos em Caruaru

Data: Quinta-feira, 26 de março

Horário: 14h às 16h

Local: Penitenciária Juiz Plácido de Souza

Endereço: Rua Espírito Santo, 36 - Divinópolis, Caruaru

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