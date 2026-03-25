Caruaru: ação doa livros e leva escritores à Penitenciária Juiz Plácido de Souza nesta quinta (26)
O evento conta com a participação de Cannibal, ativista, compositor e vocalista da banda Devotos
A Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe, nesta quinta-feira (26), o projeto Reescrevendo Novos Caminhos – ação de inclusão pela leitura da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).
A iniciativa tem como intuito levar escritores para rodas de conversas nas unidades prisionais, além de doar livros que serão trabalhados dentro do Programa de Remição pela Leitura. Na ocasião, o autor do título "Música para o povo que não ouve", músico, compositor e ativista social Cannibal, vocalista e baixista da banda Devotos, falará sobre sua trajetória na periferia e como a literatura e a educação transformaram sua vida.
O evento conta com a presença do diretor da unidade, Romero Timóteo, do secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, Paulo Paes, e do presidente da Cepe, João Baltar Freire.
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O projeto Reescrevendo Novos Caminhos recorre à literatura para reforçar a importância da leitura enquanto instrumento de desenvolvimento pessoal e de reintegração social. A ação foi iniciada em novembro do ano passado pelo Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, também com a presença de Cannibal.
“Essa experiência é uma grande troca porque falo sobre a minha vida e ao mesmo tempo tenho a oportunidade de conhecer a vida de tantas pessoas que podem ter seus erros recuperados pela arte", destaca Cannibal.
Para o artista do Alto José do Pinho, antes de tudo, o projeto Reescrevendo Novos Caminhos é grande um aprendizado.
Além disso, tudo indica que a ação envolva outros autores e autoras da Cepe em edições que atenderão outras unidades prisionais masculinas e femininas selecionadas pela Seap.
Sobre o projeto literário
Livros de autores e autoras convidados para participar do projeto são doados pela Cepe às unidades para que possam ser trabalhados em sala de aula conforme a proposta do Programa de Remição pela Leitura.
No projeto, cada livro lido e trabalhado em uma redação pelo detento pode permitir a redução de até quatro dias de pena, com limite de 12 obras por ano. De forma semelhante, a editora também doa, por meio do projeto Caixa de Leitura, aproximadamente 50 títulos, de gêneros diversos, para suprir as bibliotecas internas.
Evento:
Projeto Reescrevendo Novos Caminhos em Caruaru
- Data: Quinta-feira, 26 de março
- Horário: 14h às 16h
- Local: Penitenciária Juiz Plácido de Souza
- Endereço: Rua Espírito Santo, 36 - Divinópolis, Caruaru