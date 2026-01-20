A- A+

Alto do Moura Caruaru: adolescente de 16 anos é encontrado morto com mãos algemadas em estrada de ferro Adolescente foi localizado na Estrada das Sete Luas

Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto em uma estrada de ferro em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta terça-feira (20).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada com as mãos algemadas.

O corpo do adolescente foi localizado na Estrada das Sete Luas, no Alto do Moura, com ferimentos causados por disparo de arma de fogo.



Não há informações até o momento sobre motivação e autoria do crime.

A corporação informou que o homicídio consumado foi registrado por meio da Delegacia de Homicídios de Caruaru.

"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.

