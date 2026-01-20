Alto do Moura
Caruaru: adolescente de 16 anos é encontrado morto com mãos algemadas em estrada de ferro
Adolescente foi localizado na Estrada das Sete Luas
Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Caruaru - Foto: Hesíodo Góes/Arquivo Folha de Pernambuco
Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto em uma estrada de ferro em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta terça-feira (20).
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada com as mãos algemadas.
O corpo do adolescente foi localizado na Estrada das Sete Luas, no Alto do Moura, com ferimentos causados por disparo de arma de fogo.
Não há informações até o momento sobre motivação e autoria do crime.
Leia também
• Hospital Veterinário do Recife abre seleção com 23 vagas temporárias e salários de até R$ 5,8 mil
• Recife: problema em caminhão que transporta materiais do camarote do Galo adiou mudança de trânsito
• Mudanças nas linhas de ônibus para montagem do camarote do Galo são adiadas para quarta (21)
A corporação informou que o homicídio consumado foi registrado por meio da Delegacia de Homicídios de Caruaru.
"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.