A- A+

pernambuco Caruaru: colisão de caminhões na BR-232 deixa um motorista ferido; outro condutor foge do local Uma das faixas da pista precisou ser interditada para que os agentes fizessem a análise e removessem os caminhões

Dois caminhões colidiram por volta das 4h20 da madrugada desta quarta-feira (2), no km 126 da BR 232, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para atender o sinistro, se trata de uma colisão traseira.

O motorista do caminhão de trás ficou ferido e foi "encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional do Agreste", disse a PRF, por meio de nota.

Já o outro motorista saiu do local com o veículo antes da chegada da viatura. Ele ainda não foi localizado.



Em imagens divulgadas pela corporação, é possível ver um dos veículos destruídos após a colisão, o que transparece o teor do sinistro. Veja:

Dois caminhões colidem na BR-232, em Caruaru, um motorista fica ferido e outro foge do local. - Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Uma das faixas da pista precisou ser interditada para que os agentes fizessem a análise e removessem os caminhões. Após o trabalho, a via foi liberada.



Veja também