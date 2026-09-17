A- A+

Agreste Caruaru: carga com 120 quilos de maconha é apreendida em cisterna de oficina mecânica; homem é preso Policiais localizaram a droga prensada em formato de barras escondida no interior de uma cisterna desativada

Uma carga de aproximadamente 120 quilos de maconha foi apreendida na cisterna desativada de uma oficina mecânica no bairro Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Um homem de 24 anos, proprietário do local, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), levantamentos realizados pela 7ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão anteriores apontaram o estabelecimento como possível local utilizado para armazenamento de entorpecentes.

Proprietário do local foi preso em flagrante | Foto: PCPE/Divulgação

Durante diligência, os policiais localizaram a droga prensada em formato de barras escondida no interior de uma cisterna desativada. Além da maconha, foram apreendidas três balanças de precisão, três facas e um aparelho celular.

O material encontrado e o homem autuado em flagrante foram encaminhados à unidade policial onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Outra apreensão

Outra carga de maconha com 142 quilos da droga foi apreendida por agentes do 21º BPM da Polícia Militar de Pernambuco nessa quarta-feira (16), na BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.

Segundo a corporação, o efetivo realizava rondas quando visualizou dois suspeitos em uma motocicleta, que fugiram ao perceber a aproximação policial e abandonaram uma caixa com diversos tabletes da droga.

Droga foi encontrada nas proximidades da BR-232 | Foto: PMPE/Divulgação

"Durante as buscas na área de vegetação, outras seis caixas com o mesmo material foram localizadas", afirmou a PM, que totalizou 142 quilos da droga. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Vitória de Santo Antão. Ninguém foi preso.

Veja também