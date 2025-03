A- A+

Uma família de colombianos foi vítima de uma emboscada, no Sítio Preguiça, na zona rural de Caruaru, Agreste de Pernambuco.

O fato aconteceu na tarde desse domingo (23). Os parentes estavam dentro de um veículo Sandero, de cor branca, quando foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Dentro do veículo estava um homem, que morreu na hora. Identificado como Gigoberto Gardone Lopera, de 45 anos, ele estava junto com a esposa, de 38 anos, e duas crianças, sendo um de 14 anos e outra de apenas 2.

A criança mais nova não foi ferida. Porém, a mãe e a filha mais velha foram baleadas na cabeça e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional do Agreste (HRA).

Após realização de procedimentos, foram transferidas para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, em estado grave.

“Encontrei um corpo em óbito, no chão, a mãe com a criança no braço, chorando e pedindo socorro. Em seguida, eu peguei o bebê e a Polícia Militar chegou junto no local, e a minha irmã levou a criança para dar banho. Depois chegaram outras viaturas. Tinha muita gente no local. Quando o Samu chegou, os socorristas fizeram os trabalhos”, explicou um homem que presenciou os momentos após o tiroteio, ao ‘Caruaru no Face’. Ele não se identificou.

Estado de saúde

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Hospital da Restauração, para atualizar quadro de saúde das vítimas. Segundo a instituição de saúde, a mulher continua em estado grave, mas está estável, no momento. O HR afirmou que não repassará informações sobre como a menor se encontra.

Com a palavra, a PCPE

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informa que um homem de 49 anos, suspeito de montar a emboscada, foi preso em flagrante delito e que ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

Veja também