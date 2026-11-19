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Agreste Caruaru decreta situação de emergência por estiagem na zona urbana da cidade por 180 dias Decisão considera a redução das chuvas na região, com índices abaixo da média climatológica

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, decretou situação de emergência por 180 dias em razão da estiagem que atinge a zona urbana do município. A medida foi oficializada pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, por meio do decreto nº 096, publicado no Diário Oficial do município dessa quarta-feira (18).

A decisão considera a redução das chuvas na região, com índices abaixo da média climatológica, além da diminuição das reservas hídricas superficiais. Segundo o documento, a distribuição irregular das precipitações tem agravado os efeitos do período prolongado de estiagem.



"Embora tenham ocorrido poucas chuvas, em alguns locais não foi o suficiente para armazenar, nem suprir as necessidades do período de longa estiagem", afirma a publicação.

O decreto também destaca a influência do fenômeno climático El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que pode interferir nos padrões de chuva e intensificar as condições de seca no Nordeste.

O texto estabelece que a situação de emergência é restrita à zona urbana de Caruaru. Durante o período de vigência - 180 dias -, todos os órgãos municipais poderão ser mobilizados para atuar sob a coordenação da Defesa Civil.

Entre as medidas autorizadas estão ações para garantir a continuidade das atividades administrativas, a manutenção da prestação de serviços e a articulação com outras esferas de governo e com a sociedade.

A estiagem foi enquadrada no Código Brasileiro de Desastres (Cobrade) como período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, quando a perda de umidade do solo supera sua reposição.

O decreto entrou em vigor ainda na quinta, data em que foi publicado.

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