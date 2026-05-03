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Agreste

Caruaru: DER interdita trecho da PE-145 por comprometimento estrutural grave em ponte

Interdição deve ocorrer até o dia 10 de maio

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Medida foi adotada após inspeção técnica constatar comprometimento estrutural grave na ponte existente no localMedida foi adotada após inspeção técnica constatar comprometimento estrutural grave na ponte existente no local - Foto: DER/Divulgação

A partir deste domingo (3), o trecho do quilômetro 15 da PE-145, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está totalmente interditado em caráter emergencial.

A medida foi adotada após inspeção técnica constatar comprometimento estrutural grave na ponte existente no local, com risco à segurança dos usuários. A interdição deve ocorrer até o dia 10 de maio. 

A informação foi divulgada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE).

Com isso, a orientação é seguir por rotas alternativas:
Via Belo Jardim (PE-166);
Via Jataúba (PE-160).

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"Desde o dia 15 de abril, equipes atuavam com ações emergenciais, como sinalização, operação em sistema 'Pare e Siga' e escoramento da estrutura. No entanto, devido às fortes chuvas recentes, houve agravamento da situação, tornando necessária a interdição total imediata", informou o DER.

O Departamento destacou que já está em elaboração o projeto executivo para a recuperação definitiva da ponte, e que equipes seguem monitorando a área de forma permanente. 

Informou, ainda que está em contato com os prefeitos dos municípios da região para comunicar a interdição e alinhar o apoio de agentes municipais, que irão atuar no local orientando o tráfego.

"A interdição é uma medida preventiva e indispensável para a preservação de vidas. O Governo do Estado orienta os motoristas a utilizarem as rotas alternativas e respeitarem a sinalização implantada", destacou o DER-PE.

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