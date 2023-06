Caruaru divulga esquema de mobilidade para o São João; confira

A- A+

Com novidades como um palco maior no Pátio de Eventos e o aumento nas capacidades nos dos principais polos, o São João de Caruaru contará com um esquema de mobilidade especial. A cidade do Agreste de Pernambuco receberá milhares de turistas para o evento.

O esquema tem pontos novos e, segundo a prefeitura, tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos nos arredores do Pátio do Forró e Estação Ferroviária.

Nos arredores dos locais, a Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru (AMTTC) fechará algumas ruas e avenidas nos dias de eventos.

Os bloqueios nos dois polos terão início às 18h e serão nas seguintes vias:

– Travessa Jornalista Aníbal Fernandes;

– Rua Jornalista Aníbal Fernandes;

– Rua Martins Júnior;

– Rua Coronel Limeira;

– Rua Dr. Júlio de Melo;

– Agnelo Dias Vidal (Fechada durante todo o São João);

– Rua Manoel Surubim;

– Rua Cleto Campelo;

– Rua Frei Caneca;

– Travessa Manoel Surubim;

– Rua São Vicente de Paula (incluindo seus acessos, fechados durante o São João);

– Rua João Tavares;

– Rua Capitão João Velho (até o cruzamento com a Coronel Limeira);

– Rua João Tibúrcio (acesso fechado durante o São João);

– Rua Mestre Pedro (acesso liberado para os ônibus);

– Rua Evaristo da Veiga;

– Travessa Filemon Bastos (fechado durante o São João).

Rua José Marino com sentido invertado

A rua Dr. José Mariano (até a praça Pedro de Souza) terá sentido invertido no trânsito durante os dias do evento (Subúrbio/Centro). O objetivo da mudança é gerar mais mobilidade para o condutor. Agentes de Trânsito da AMTTC, além de educadores, estarão nas ruas, orientando os condutores e auxiliando na fluidez do trânsito nos locais.

Transporte

Os locais de embarque e desembarque dos táxis, mototáxis e ônibus também terão uma atenção especial este ano.

Ônibus:

– Rua Belmiro Pereira (próximo ao Tiro de Guerra);

– Rua Mestre Pedro (Terminal tradicional);

– Rua Cleto Campelo (Terminal tradicional);

– Rua Rodolfo Garcia (praça);

– Rua José Mariano.

Táxi:

– Rua Belmiro Pereira (próximo ao Tiro de Guerra);

– Rua Frei Caneca (em frente ao Tiro de Guerra);

– Rua Capitão João Velho;

– Rua Filemon Bastos de Oliveira (sentido Salgado);

– Rua Jornalista Aníbal Fernandes;

– Avenida Manoel de Freitas.

Mototáxi:

– Praça Giácomo Mastroianni;

– Rua Filemon Bastos de Oliveira (sentido Salgado);

– Rua Jornalista Aníbal Fernandes;

– Avenida Manoel de Freitas.

Polo Azulão

No Polo Azulão, durante os dias de funcionamento, as ruas fechadas serão:

– Rua Visconde de Inhaúma (até o cruzamento com a avenida Oswaldo Cruz);

– Rua Armando da Fonte (até o início da avenida Rui Barbosa).

Alto do Moura

Com a entrega do binário do Alto do Moura, mais um acesso de qualidade estará disponível para a população.

Pontos bloquados

De acordo com o mapa, a avenida Leão Dourado estará fechada para circulação do público, a partir do estacionamento. O bloqueio segue até o fim da rua Mestre Vitalino, no cruzamento com a estrada de Taquara. O novo acesso, totalmente pavimentado, será pela BR-232, com entrada no antigo Posto Agamenon e saída ao lado do residencial Alto do Moura.

Outra forma de chegar ao maior centro de artes figurativas das Américas é pela avenida do Distrito Industrial, a avenida João Soares Machado, que recentemente foi totalmente requalificada para facilitar a mobilidade na área.

Transportes

No Alto do Moura, os táxis, mototáxis e ônibus também terão um espaço de embarque e desembarque especiais. O embarque e desembarque de passageiros acontecerá em frente aos estacionamentos, na entrada do Alto do Moura.

Estacionamento no Alto do Moura

Com a mudança no polo de animação, os estacionamentos também sofrerão alteração. A área de estacionamento do Alto do Moura será ao lado do novo espaço do palco. Tanto para quem seguir pela avenida Leão Dourado, como para quem vem pelo novo acesso, via BR-232, terá como chegar à área de estacionamento do local.

