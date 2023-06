A- A+

CIDADES Caruaru está entre as três finalistas do Brasil no prêmio Cidades Sustentáveis

Caruaru está entre as três cidades finalistas do Brasil no eixo econômico “Cidades Médias” do prêmio “Cidades Sustentáveis: acelerando a implementação da Agenda 2030”, com a plataforma Caruaru Digital.



O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), comemorou o resultado e confirmou a sua participação na cerimônia de entrega do prêmio, que será nesta sexta-feira (16), às 18h, em São Paulo. Estarão presentes também representantes do sistema ONU Brasil, além de lideranças empresariais e da sociedade civil.



As cidades classificadas em primeiro lugar terão a oportunidade de apresentarem a prática vencedora na manhã deste sábado (17), no Palácio das Artes, também em São Paulo.



Caruaru Digital (Plataforma 1Doc)

Visando reduzir o tempo de atendimento dos processos, migrando todos os atendimentos possíveis para o ambiente virtual, foi criado o Caruaru Digital, através de um Decreto Municipal, em 11 de maio de 2020, que institui o programa no âmbito da administração pública municipal direta e indireta, controlando a impressão de documentos e validando as assinaturas digitais.



A ferramenta trouxe economia em impressões e redução considerável na utilização de papel, agilidade e rapidez na tramitação e localização de processos internos (redução de 75% do tempo) e melhora significativa na comunicação interna entre os órgãos da administração pública municipal.

A plataforma tem 842 usuários internos ativos e 51.022 usuários externos cadastrados, além de obter suporte técnico, via chat, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

