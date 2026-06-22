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Caruaru: galo usado em rinha é encontrado amarrado no porta-malas de carro furtado; dupla é detida

Passageiro portava R$ 14.076 em espécie, admitiu que estava retornando de uma rinha e que o dinheiro seria proveniente da premiação da disputa

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Veículo foi abordado durante fiscalização do Grupo de Motociclismo da Polícia Rodoviária FederalVeículo foi abordado durante fiscalização do Grupo de Motociclismo da Polícia Rodoviária Federal - Foto: PRF/Divulgação

Dois homens que transportavam um galo "de briga" em um carro com registro de furto foram detidos na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (21).

O veículo com os dois ocupantes foi abordado durante fiscalização do Grupo de Motociclismo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No porta-malas, a equipe encontrou um galo com as patas amarradas, dentro de uma sacola de pano. Na ocasião, também foi constatado que o passageiro do carro transportava uma pochete com R$ 14.076 em espécie.

Galo estava com as patas amarradas e foi encontrado no porta-malas do carro abordado | Foto: PRF/Divulgação

"O passageiro admitiu que estava retornando de uma rinha e que o dinheiro seria proveniente da premiação da disputa. Ele também portava um troféu, uma seringa com medicamentos e esparadrapo", afirmou a PRF.

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Na verificação do veículo, foram identificados sinais de adulteração e registro de furto registrado em fevereiro de 2025, no Recife. Diante do flagrante, os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru.

"A equipe emitiu um termo circunstanciado de ocorrência por maus-tratos para o passageiro, enquanto o motorista poderá responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo", destacou a PRF.

A rinha é a prática ilegal e clandestina de briga entre aves, geralmente motivada para entretenimento e apostas, considerada crime de maus-tratos contra animais.

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