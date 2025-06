A- A+

Agreste Caruaru: Governo de Pernambuco entrega sexto Parque Ambiental Janelas para os Rios Com um investimento de mais de R$ 10 milhões, o projeto tem o intuito de diminuir o risco de inundações e recuperar a bacia hidrográfica do Rio Ipojuca

O Governo de Pernambuco inaugurou, na sexta-feira (30), o novo Parque Ambiental Janelas para os Rios, em Caruaru, no Agreste do estado. O projeto possui um investimento estadual de cerca de R$ 10,2 milhões e faz parte das ações vinculadas à recuperação da bacia hidrográfica do Rio Ipojuca.

O parque tem o objetivo principal de reduzir o risco de inundações, além de proporcionar uma maior qualidade ambiental e mais segurança, lazer e mobilidade para a população local.

Com 6,66 hectares de área, o novo espaço tem estruturas voltadas à preservação do meio ambiente, práticas esportivas e convivência social, como quadras de areia, pista de cooper, academia para a terceira idade, playground, sementeira, bloco de educação ambiental e um anfiteatro.

Outro destaque do local é a fonte luminosa interativa equipada com jatos sincronizados com luzes e música, além de um sistema voltado para eficiência energética.

População visita o novo Parque Ambiental Janelas para os Rios, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Foto: Janaína Pepeu / Secom

O local tem o objetivo de proporcionar mais qualidade ambiental, lazer e mobilidade para a população. Foto: Janaína Pepeu / Secom

O novo espaço tem áreas voltadas para práticas esportivas e convivência social, como quadras de areia e playground. Foto: Janaína Pepeu / Secom

No total, o espaço do novo Parque Ambiental tem 6,66 hectares. Foto: Janaína Pepeu / Secom

O Parque Ambiental de Caruaru é o único que possui uma fonte luminosa interativa equipada com jatos sincronizados com luzes e música, Foto: Janaína Pepeu / Secom

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), esteve na inauguração do evento e afirmou que “este parque abre a cidade para o nosso rio, que por muito tempo era apenas visto como depósito de lixo.”

“O Parque Ambiental Janelas para o Rio teve aporte de mais de R$ 10 milhões do Governo de Pernambuco e agora é entregue à população como espaço digno de lazer, convivência e educação ambiental. Isso faz parte de um conjunto de investimentos que estamos realizando no Estado, com foco na revitalização de bacias hidrográficas, no acesso à água, em infraestrutura e em mais felicidade para o nosso povo”, afirmou a governadora.

Morador da região há 15 anos, o autônomo Jurandir dos Santos comemorou a realização da obra. “Foi uma surpresa boa essa obra, não imaginava que teria esse equipamento aqui, principalmente por ser em um bairro popular", disse.

"Vai valorizar o bairro e para crianças será maravilhoso porque já existem colégios próximos, então terá uma logística muito boa. Cabe a nós, moradores, valorizar e conservar."

O Janelas para o Rio em Caruaru integra o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca, executado pela Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, em parceria com a Apac e com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Com essa inauguração, o número de parques entregues pelo programa chega a seis. Além do novo local em Caruaru, foram abertos espaços em Gravatá, São Caetano, Belo Jardim, Escada e Bezerros. Juntos, 26,65 hectares foram revitalizados e beneficiam diretamente cerca de 703 mil pessoas.



Veja também