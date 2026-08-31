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Agreste

Caruaru: homem é preso após perseguir a ex-companheira com uma faca no bairro Petrópolis

Guarda Municipal de Caruaru foi acionada para a ocorrência e atuou por meio da Patrulha Maria da Penha

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Suspeito, que não teve o nome divulgado, foi contido por popularesSuspeito, que não teve o nome divulgado, foi contido por populares - Foto: Guarda Municipal de Caruaru/Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso após perseguir a ex-companheira com uma faca no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (30).

A Guarda Municipal de Caruaru foi acionada para a ocorrência de tentativa de feminicídio e atuou por meio da Patrulha Maria da Penha.

Segundo a corporação, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi contido por populares antes da chegada dos agentes.

"A situação foi confirmada com o apoio de imagens de uma câmera de monitoramento instalada em frente ao local", destacou a Guarda Municipal, informando que a vítima, de 36 anos, relatou sofrer diferentes formas de violência.

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"As partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde foram adotadas as medidas cabíveis", ressaltou a corporação.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que o homem foi autuado por ameaça por violência doméstica/familiar, na 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru. 

"Foram realizados os procedimentos cabíveis e, em seguida, o autor ficou à disposição da Justiça", ressaltou a PCPE.

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