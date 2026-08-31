Caruaru: homem é preso após perseguir a ex-companheira com uma faca no bairro Petrópolis
Guarda Municipal de Caruaru foi acionada para a ocorrência e atuou por meio da Patrulha Maria da Penha
Um homem de 27 anos foi preso após perseguir a ex-companheira com uma faca no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (30).
A Guarda Municipal de Caruaru foi acionada para a ocorrência de tentativa de feminicídio e atuou por meio da Patrulha Maria da Penha.
Segundo a corporação, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi contido por populares antes da chegada dos agentes.
"A situação foi confirmada com o apoio de imagens de uma câmera de monitoramento instalada em frente ao local", destacou a Guarda Municipal, informando que a vítima, de 36 anos, relatou sofrer diferentes formas de violência.
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"As partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde foram adotadas as medidas cabíveis", ressaltou a corporação.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que o homem foi autuado por ameaça por violência doméstica/familiar, na 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru.
"Foram realizados os procedimentos cabíveis e, em seguida, o autor ficou à disposição da Justiça", ressaltou a PCPE.