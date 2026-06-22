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Agreste

Caruaru: homem é preso com carro roubado e alega ter comprado veículo por R$ 8,6 mil

Réplica de pistola foi encontrada embaixo do tapete do passageiro

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Homem diz ter adquirido veículo por R$ 8,6 mil a partir de anúncio na internetHomem diz ter adquirido veículo por R$ 8,6 mil a partir de anúncio na internet - Foto: PRF/Divulgação

Um motorista que conduzia um carro roubado foi detido durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Homem diz ter adquirido veículo por R$ 8,6 mil a partir de anúncio na internet.

A abordagem ocorreu nesse domingo (21), na via de acesso à BR-232. De acordo com a corporação, os agentes verificaram o carro e encontraram diversos sinais de adulteração.

"Ao descobrir a placa verdadeira, foi encontrado um registro de roubo feito em janeiro de 2023 em São Joaquim do Monte, também no Agreste", afirmou a PRF. Uma réplica de pistola foi encontrada embaixo do tapete do passageiro.

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Aos policiais, o condutor afirmou que havia adquirido o veículo há cerca de um ano e meio pelo valor de R$ 8,6 mil, a partir de um anúncio na internet. Apesar da alegação, ele não soube informar o nome do vendedor e nem portava documentos da transação de compra. Também disse não saber da existência do simulacro.

Diante do flagrante, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, no Agreste, para adoção das medidas legais.

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