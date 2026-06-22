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Agreste Caruaru: homem é preso com carro roubado e alega ter comprado veículo por R$ 8,6 mil Réplica de pistola foi encontrada embaixo do tapete do passageiro

Um motorista que conduzia um carro roubado foi detido durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Homem diz ter adquirido veículo por R$ 8,6 mil a partir de anúncio na internet.

A abordagem ocorreu nesse domingo (21), na via de acesso à BR-232. De acordo com a corporação, os agentes verificaram o carro e encontraram diversos sinais de adulteração.

"Ao descobrir a placa verdadeira, foi encontrado um registro de roubo feito em janeiro de 2023 em São Joaquim do Monte, também no Agreste", afirmou a PRF. Uma réplica de pistola foi encontrada embaixo do tapete do passageiro.

Aos policiais, o condutor afirmou que havia adquirido o veículo há cerca de um ano e meio pelo valor de R$ 8,6 mil, a partir de um anúncio na internet. Apesar da alegação, ele não soube informar o nome do vendedor e nem portava documentos da transação de compra. Também disse não saber da existência do simulacro.

Diante do flagrante, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, no Agreste, para adoção das medidas legais.

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