As investigações das mortes de Suilam Mirelle de Almeida, de 49 anos, e Vitória Tauani, de 11 anos, indicam que elas foram assassinadas por Everaldo Santos da Silva, de 52, estranguladas no pescoço por lacres plásticos.

O delegado Eric Costa, que investiga o caso, disse que lacres também foram encontrados no porta-luvas do carro em que o homem estava quando foi preso, perto da estação rodoviária de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, cidade onde o crime aconteceu.

Everaldo Santos da Silva foi encaminhado à audiência de custódia, na terça-feira (12), e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele foi levado para o Presídio Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, onde segue à disposição da Justiça estadual.

"As duas foram mortas com esse lacre. A motivação ainda é objeto de investigação, eles mantinham relacionamento amoroso e tinham terminado. Temos narrado de testemunhas episódios de ciúmes dele em relação à companheira", falou Eric Costa à Folha de Pernambuco.

Os corpos de mãe e filha foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A investigação aguarda resultados de laudos e a família, a liberação dos corpos para enterrá-los.

Asssassinatos aconteceram em casa no residencial Xique-Xique, onde moravam mãe e filha (Foto: Reprodução/Caruaru no Face)

Autuado tentou simular latrocínio

As investigações policiais também mostram que Everaldo Santos da Silva tentou simular um latrocínio para despistar a polícia.

"Ele não confessa. Pelo contrário, ele apresenta uma versão", continua o delegado. "Conseguimos desconstituir a versão dele, que é bem divergente do que a gente já tinha comprovado da movimentação dele no dia do crime", completou Eric Costa.

Segundo o delegado, Everaldo afirmou que no sábado à noite teria marcado para almoçar com a ex-mulher e a enteada no dia seguinte, o domingo. Provavelmente, segundo a investigação, as duas foram mortas no domingo à noite a prisão aconteceu na madrugada de terça-feira (12).

"Ele diz que foi até a residência e não encontrou ninguém. Teria sido a última vez que esteve na região, por volta das 13h30, 14h. Teria ido almoçar na casa de um amigo, depois foi embora e não soube mais dela", acrescentou o delegado, ao citar a versão do preso.

A casa foi encontrada revirada e alguns objetos foram levados, mas outros foram deixados. "Teriam sido levados por um suposto ladrão. Ele teve muito tempo para mexer na cena do crime. A movimentação [na casa] sugere que ele tentou fazer com que a polícia trabalhasse com alguma versão de latrocínio na residência", falou o delegado.

Denúncia de abuso

Outro ponto investigado pela polícia no caso é de denúncias sobre Everaldo molestar a enteada Vitória Tauani. "Teve uma denúncia por parte da mãe para familiares que ele estaria molestando a menina, ela até teria terminado com ele para preservar ela, mas estamos apurando. O que temos é só o depoimento, encaminhamos o exame sociológico para ver se há alguma comprovação de conjunção carnal", explicou o delegado Eric Costa.

"No momento da prisão, ele estava tranquilo, frio e não esboçou nenhum tipo de emoção. Conversei com ele, que se manteve frio e tranquilo. Algumas vezes, esboçou algum tipo de desconforto com algumas perguntas que fiz, que levavam ele a se contradizer", finalizou o delegado.

O inquérito policial deverá ser concluído num prazo de até 10 dias. Diligências seguem em andamento e a polícia ouve novas testemunhas. Após encerrada, a apuração deve ser remetida ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Caso condenado, Everaldo Santos da Silva poderá pegar penas de 12 a 30 anos de reclusão.

