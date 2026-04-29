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Agreste

Caruaru: menino atinge irmão de 4 anos com tiro acidental ao encontrar arma do pai

Pai das crianças não estaria no local no momento do ocorrido

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Caso foi registrado na Delegacia de Plantão de CaruaruCaso foi registrado na Delegacia de Plantão de Caruaru - Foto: Google Street View/Reprodução

Um menino de 10 anos atirou acidentalmente contra o irmão, de 4 anos, com a arma do pai, em uma residência na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu nessa terça-feira (28). O pai das crianças, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a partir de informações de testemunhas, não estaria no local no momento do ocorrido.

A PMPE informou, por meio da Delegacia de Plantão de Caruaru, que foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo envolvendo menores.

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O menino ferido foi socorrido para uma unidade de saúde não informada. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde da vítima.

Segundo a corporação, o genitor foi conduzido à unidade policial por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal culposa e fraude processual.

As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco.

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