Caruaru: menino atinge irmão de 4 anos com tiro acidental ao encontrar arma do pai
Pai das crianças não estaria no local no momento do ocorrido
Um menino de 10 anos atirou acidentalmente contra o irmão, de 4 anos, com a arma do pai, em uma residência na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu nessa terça-feira (28). O pai das crianças, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a partir de informações de testemunhas, não estaria no local no momento do ocorrido.
A PMPE informou, por meio da Delegacia de Plantão de Caruaru, que foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo envolvendo menores.
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O menino ferido foi socorrido para uma unidade de saúde não informada. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde da vítima.
Segundo a corporação, o genitor foi conduzido à unidade policial por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal culposa e fraude processual.
As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco.