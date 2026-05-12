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SUSTO Caruaru: motociclista é arremessado após passar por via alagada; vídeo mostra momento Nas imagens, o motociclista aparece trafegando na via tomada por água e, de inesperadamente, o veículo saiu em uma poça

Um motociclista foi arremessado da moto que pilotava após passar por uma via alagada no bairro Universitário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu na Avenida Portugal e foi registrado por uma câmera de segurança da área.

Nas imagens que repercutiram na internet, o motociclista aparece trafegando na via tomada por água e, de forma repentina, o veículo cai em uma poça.

Com o impacto, o homem foi arremessado da moto, mas conseguiu levantar, apesar do susto.

De acordo com a TV Asa Branca, o caso aconteceu na manhã do último domingo (10).

Questionada pela reportagem sobre a situação no local, a prefeitura de Caruaru informou que a equipe de manutenção está trabalhando para desobstruir a rede de drenagem da via.

"Após a conclusão dos serviços, também serão realizados os ajustes necessários na pavimentação do trecho afetado", ressaltou a gestão no comunicado.

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