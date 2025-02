A- A+

Agreste Caruaru: motorista é detido pela PRF com carro roubado e diz ter comprado veículo com vizinho Condutor alegou que havia negociado o carro com um vizinho pelo valor de R$ 55 mil

Um homem foi detido com um carro roubado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O condutor diz que veículo foi comprado de vizinho.



A prisão ocorreu nessa segunda-feira (17), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232.



Segundo a corporação, o veículo havia sido roubado em julho de 2023, em Ipojuca, no Litoral Sul do Estado.



O Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizava uma fiscalização de combate ao crime na rodovia, quando abordou o carro.



Segundo a corporação, o veículo tinha placas do Mercosul, que remetia a um veículo de Porto Velho/RO.

Após procedimento de identificação, os agentes constataram que as placas eram clonadas, e o veículo, roubado.



O motorista alegou que havia negociado o carro com um vizinho pelo valor de R$ 55 mil.



O condutor disse, ainda, ter pago R$ 10 mil de entrada e negociado o restante em 90 parcelas de R$ 500.



A PRF informou que os policiais conseguiram localizar o suposto vendedor e encaminharam ele e o motorista à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru.



"A pena por adulteração de sinal identificador de veículo é de três a seis anos de reclusão. Já a de receptação varia de um a quatro anos e multa", afirmou a corporação.

