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Agreste Caruaru: mulher de 44 anos é encontrada morta, soterrada em montante de areia; suspeito foge Corpo da mulher, que não teve o nome divulgado, foi localizado na noite dessa quinta-feira (19), em um estabelecimento de material de construção

Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta, soterrada em um montante de areia, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Um homem de 42 anos é apontado como suspeito do homicídio.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o corpo da mulher, que não teve o nome divulgado, foi localizado na noite dessa quinta-feira (19), em um estabelecimento de material de construção.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros, sendo uma de resgate e outra de salvamento, foram enviadas ao local.

Durante as buscas, após escavarem a área, os profissionais encontraram a mulher soterrada sem sinais vitais.



A Polícia Militar esteve no local, por meio do 4º BPM, e, ao chegar, encontrou equipes do Corpo de Bombeiros realizando a retirada da areia de cima da vítima.



"O local foi isolado e foram acionados os órgãos competentes para adoção dos procedimentos legais", ressaltou a PM.

A PCPE informou que registrou o caso como homicídio consumado, por meio da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru.

"O autor, homem de 42 anos, fugiu. A investigação foi iniciada e seguirá até a completa elucidação dos fatos", destacou a corporação, que não divulgou o nome do suspeito. Também não há informações sobre a motivação do crime.

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