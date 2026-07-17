Caruaru: mulher é presa em flagrante por injúria racial contra menino de 10 anos
Suspeita, de 40 anos, já havia sido presa anteriormente pelo mesmo crime
Uma mulher foi presa em flagrante, nessa quinta-feira (16), após chamar um menino de 10 anos de "macaco". O caso de injúria racial aconteceu em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
A suspeita, de 40 anos, já havia sido presa anteriormente pelo mesmo crime e faz uso de tornozeleira eletrônica. Ela foi localizada no bairro Cidade Jardim, no município, onde foi autuada por injúria qualificada racial.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um inquérito policial foi instaurado para esclarecer os fatos.
"A presa foi encaminhada para audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça", informou a corporação.
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De acordo com a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, o crime de injúria racial ocorre quando alguém ofende a dignidade ou o decoro de outra pessoa utilizando elementos referentes a raça, cor, etnia ou procedência nacional.
A pena prevista é de dois a cinco anos, além de multa, tempo que pode ser aumentado a depender do meio utilizado, contexto e frequência.