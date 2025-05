A cidade de Caruaru amanheceu de luto. Nesta segunda-feira (12), o cônego Eronildo Manoel da Cruz, vigário Episcopal para a Vida Consagrada e diretor do Instituto de Teologia São João Crisóstomo, de 60 anos, foi encontrado sem vida dentro da cisterna de sua residência, no bairro de Indianópolis.

Por meio de nota, a Diocese de Caruaru revelou que o religioso havia sido hospitalizado na semana passada e que a provável causa da morte tenha sido um mal súbito.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso por meio da 14ª Delegacia e informou que investigações do caso já foram iniciadas.

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 12 de maio, por meio da 14ª Delegacia Seccional - Caruaru, a ocorrência de morte a esclarecer. De acordo com relatos, um homem de 60 anos foi encontrado sem vida dentro da cisterna de sua residência, no bairro de Indianópolis, em Caruaru. As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso.