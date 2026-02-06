A- A+

Agreste Caruaru: parte de prédio desaba após incêndio de grandes proporções; 17 imóveis são interditados Incêndio atingiu um edifício de alvenaria com quatro pavimentos, utilizado como depósito de tecidos e materiais de confecção

Um edifício comercial desabou parcialmente após ser atingido por um incêndio de grandes proporções em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (5), na Avenida Manoel Nunes Filho, situada no bairro Kennedy. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h12 e mobilizou equipes para o local.



Segundo a corporação, o incêndio atingiu um edifício de alvenaria com quatro pavimentos, utilizado como depósito de tecidos e materiais de confecção.

"Durante o combate, a estrutura, já comprometida pelas chamas, apresentou colapso parcial e posterior desabamento", informou o Corpo de Bombeiros.

Em razão do isolamento prévio da área e da evacuação preventiva realizada pela Defesa Civil nas edificações vizinhas, não houve registro de vítimas.

Ainda segundo a corporação, foram utilizados aproximadamente 180 mil litros de água. O encerramento da ocorrência ocorreu por volta das 23h.

Ao todo, 35 agentes e diversas viaturas dos Bombeiros atuaram na ocorrência, que também contou com ação da Polícia Militar de Pernambuco, Guarda Municipal, Defesa Civil, Neoenergia e carros-pipa da Prefeitura de Caruaru.

Defesa Civil interdita imóveis

Por meio de nota, a prefeitura de Caruaru informou que a Defesa Civil Municipal foi acionada por volta das 16h e, como medida preventiva, interditou, temporariamente, 17 residências até a conclusão da derrubada do restante da edificação, garantindo a integridade dos moradores e da vizinhança.

"O proprietário do imóvel foi devidamente notificado, assim como o engenheiro responsável que esteve no local e que ficará encarregado da execução da demolição controlada da estrutura remanescente, prevista para esta sexta-feira (6)", afirmou a prefeitura de Caruaru.

A gestão municipal também destacou que segue acompanhando a situação e reforçou que todas as providências necessárias estão sendo adotadas para assegurar a segurança da população.

