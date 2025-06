A- A+

AGRESTE Caruaru: PM rastreia celular furtado no Pátio de Eventos e encontra suspeito com 12 aparelhos Homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão

Um homem suspeito de furtar celular no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, principal polo do São João de Caruaru, no Agreste, foi detido com 12 aparelhos.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a ocorrência foi registrada nesse domingo (8), por agentes do 4º BPM.

Os policiais foram acionados para averiguar um celular que havia sido furtado no local e estava sendo rastreado.

"Ao chegarem ao local indicado, os policiais abordaram um suspeito que estava de posse de 12 aparelhos celulares", afirmou a corporação.

Diante do flagrante, o homem, que não teve o nome e idade divulgados, foi encaminhado à Delegacia de Plantão para adoção das medidas cabíveis.



Veja também