São João Caruaru: Polo Mestre Vitalino promete muito forró para a programação do segundo fim de semana O Polo Mestre Vitalino, no Alto do Moura, conta com artistas e bandas de forró raiz para o sábado (14) e o domingo (15)

O Polo Mestre Vitalino, no Alto do Moura, está contando com o público para mais um final de semana animado no São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A programação deste sábado (14) e domingo (15) está repleta de forró raiz, com artistas e bandas consagradas do gênero.

Quem estará na abertura do sábado será o cantor e sanfoneiro Novinho da Paraíba, a partir das 12h. Com mais de 30 anos de carreira, o artista preparou um repertório especial para o período junino e pretende agitar o palco durante as quase duas horas de performance.

Novinho da Paraíba fará a abertura do Polo Mestre Vitalino deste sábado (14), a partir das 12h. Foto: Divulgação

Na sequência, as bandas Capital do Sol e Caviar com Rapadura conduzirão as apresentações, às 14h e 16h, respectivamente.

Já a banda Mel com Capim ficará responsável pelo primeiro show do domingo, também a partir do meio-dia.

A tarde do domingo no Alto do Moura ainda reserva muito forró de qualidade para a multidão aguardada, com os shows dos cantores Alex Júnior, às 14h, e Samya Maia, a partir das 16h.

Ex-líder da banda Magníficos e já há alguns anos em carreira, Samya Maia fará a sua primeira apresentação no Polo Mestre Vitalino. Foto: Divulgação

A programação completa pode ser acessada no Instagram do São João de Caruaru. Por lá, também são compartilhadas informações sobre horários ou possíveis alterações na programação.



Polo das Quadrilhas

O Polo das Quadrilhas, que vem funcionando no Centro Multicultural do Alto do Moura, terá como atrativos, neste sábado, as apresentações do Arraial do Idoso e da Quadrilha Junina Girassol, além de Kinho Ramalho e J. Junior e Trio Forró do Bom. A programação tem início sempre às 12h.

No domingo, a animação ficará por conta do Trio de Forró Respeita Januário e do Festival de Quadrilhas Estilizadas de Caruaru.

Confira a programação do segundo fim de semana do Polo Mestre Vitalino:

Sábado (14)

Novinho da Paraíba - 12h

Capital do Sol - 14h

Caviar com Rapadura - 16h

Domingo (15)

Mel com Terra - 12h

Alex Júnior - 14h

Samya Maia - 16h



