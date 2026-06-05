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APREENSÃO

Caruaru: PRF recolhe moto atrasada há 20 anos, sem retrovisores e com piloto inabilitado na BR-232

Segundo a corporação, os agentes realizavam uma ronda no local quando avistaram a moto. Durante a abordagem, a equipe constatou que o último licenciamento foi emitido em 2005

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PRF recolhe moto atrasada há 20 anos, sem retrovisores e com piloto inabilitado na BR-232 PRF recolhe moto atrasada há 20 anos, sem retrovisores e com piloto inabilitado na BR-232  - Foto: PRF/Divulgação

Uma moto com diversas irregularidades foi flagrada e apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. Dentre as infrações, o veículo tinha licenciamento atrasado há 20 anos, pneus carecas e não possuía retrovisores.

Segundo a corporação, os agentes realizavam uma ronda no local quando avistaram a moto. Durante a abordagem, a equipe constatou que o último licenciamento foi emitido em 2005. Já o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e disse que havia adquido o veículo há apenas oito dias.

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A moto ainda apresentava mais irregularidades, como placa ilegível e escapamento ineficiente.

"Além disso, o capacete utilizado pelo condutor não possuía películas refletivas nem o selo do Instituto Nacional de Metrologia Legal (Inmetro)", completou a PRF.

A corporação informou também que a equipe emitiu autuações pelas irregularidades e a motocicleta foi recolhida ao pátio.

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