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Agreste Caruaru: professor de escolinha de futebol é preso suspeito de abuso sexual contra menores Uma das vítimas é a enteada do suspeito

Um professor de escolinha de futebol, de 34 anos, foi preso suspeito de abuso sexual contra menores em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A prisão aconteceu nessa segunda-feira (30).

Segundo a delegada Érica Feitosa, da Delegacia da Mulher de Caruaru, as investigações começaram em 2020 e apontam duas vítimas, sendo uma vítima do sexo masculino e outra do sexo feminino. Uma delas é a enteada do suspeito. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

"A juíza sentenciou e decretou a prisão preventiva. Ele é conhecido como professor de uma escolinha de futebol. Depois da audiência de custódia, vai para o presídio", ressaltou a delegada.

Érica Feitosa também destacou que, caso haja novas vítimas, estas devem comparecer à delegacia da cidade para registrar a ocorrência.

A Polícia Civil de Pernambuco ressaltou que deu cumprimento ao mandado de prisão em aberto por meio da 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru e que o suspeito foi encontrado em via pública no bairro de Petrópolis.

"Após realização dos procedimentos cabíveis, ele ficou à disposição da Justiça", informou a corporação.

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