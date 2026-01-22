A- A+

Moda Nordeste Caruaru recebe 15ª edição da Feira Moda Nordeste nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro A feira reune lojistas, representantes comerciais, fornecedores e compradores de diversos segmentos no Polo Comercial de Caruaru

Nos próximos dias 03, 04 e 05 de fevereiro, a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe a 15ª edição da Feira Moda Nordeste, que acontecerá nos dias no Polo Comercial de Caruaru, localizado no km 62 da BR-104, um dos maiores e mais dinâmicos centros comerciais do Nordeste.

Realizado tradicionalmente duas vezes por ano, o evento reune lojistas, representantes comerciais, fornecedores e compradores dos segmentos de calçados, bolsas e acessórios, consolidando-se como um dos principais encontros de negócios do setor, na região.

De acordo com a Comissão Organizadora da Feira Moda Nordeste, ao longo dos anos, o evento tornou-se uma vitrine de tendências, inovação e oportunidades, com o propósito de fortalecer o comércio atacadista e varejista, conectar marcas e compradores e apresentar as novidades que irão movimentar o mercado nas próximas temporadas.

Durante os três dias de programação, o público poderá conferir as coleções e lançamentos de mais de 300 marcas expositoras, distribuídas em 100 estandes, com uma ampla variedade de produtos, entre calçados e bolsas a acessórios, além de condições especiais de negociação para quem busca renovar estoques com qualidade, diversidade e preços competitivos.

A feira também oferece um ambiente ideal para networking, parcerias comerciais e fortalecimento da cadeia produtiva da moda, reforçando o compromisso ambiental e estratégico do evento como uma referência regional no setor. O evento deve atrair compradores de todo o Nordeste e de outras regiões do país.

