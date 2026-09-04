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AGRESTE Caruaru recebe encontro regional de trabalhadores da cultura neste sábado (5) Promovido pelo Ministério da Cultura, evento gratuito orienta artistas, produtores e representantes do setor sobre as eleições do Conselho Nacional de Política Cultural

O Ministério da Cultura (MinC), por meio do Comitê de Cultura em Pernambuco (CCPE), promove, neste sábado (5), um encontro regional de trabalhadores da cultura em Caruaru, no Agreste do estado.

A atividade ocorre durante a tarde, das 14h às 17h, no Ponto de Cultura Ilê Axé Kiamba Oju Oya, no bairro José Carlos de Oliveira, com acesso gratuito, para orientar e incentivar a participação nas eleições do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC).

O encontro deve reunir artistas, mestres, produtores, grupos, coletivos, conselheiros municipais e estaduais e representantes de Pontos de Cultura de diferentes regiões do interior pernambucano.

A mobilização tem expectativa de alcançar representantes de 127 municípios de nove regiões, entre elas os Agrestes Central, Meridional e Setentrional e os Sertões do Araripe, Pajeú e São Francisco.

Participação no CNPC

Durante a programação, os participantes receberão orientações sobre inscrição, documentação, prazos e formas de participação na eleição do CNPC.

O processo escolherá representantes da sociedade civil para 21 áreas culturais, que terão mandato no período de 2026 a 2029, ampliando a presença de trabalhadores do interior nas decisões sobre as políticas culturais do país.

Estão confirmadas as participações de Junior Afro, diretor do Sistema Nacional de Cultura do MinC, e Joana D’Arc Ribeiro, coordenadora do Comitê de Cultura em Pernambuco.

"Estamos organizando um conjunto de oficinas com setores da cultura sobre a eleição do Conselho Nacional de Política Cultural. [...] Então, esse é um evento muito importante porque, a partir dali, nós vamos dialogar com o movimento cultural da região do Agreste de Pernambuco para impulsionar e fortalecer a participação social na cultura", afirmou Junior Afro.

Os dois vão dialogar com os trabalhadores e esclarecer dúvidas sobre as etapas do processo eleitoral.

Para votar, é necessário comprovar pelo menos um ano de atuação na área cultural escolhida. Já para concorrer aos demais 20 Colegiados Nacionais, é exigida comprovação de ao menos três anos de trajetória.

"Estaremos tratando e trazendo informações sobre o processo da eleição nacional do Conselho de Cultura. [...] Vai ser um momento onde vamos estar junto com o Ministério da Cultura, com especialista do Ministério da Cultura, trazendo informações de como as pessoas podem estar se cadastrando para ser eleitor ou eleitora", iniciou Joana D'Arc Ribeiro. "Esse momento vai ser justamente para ampliar a campanha, para que mais pessoas, mais pernambucanos e pernambucanas possam estar atentos e estar participando do processo da eleição do Conselho Nacional de Cultura", finalizou.

Joana D’Arc Ribeiro, coordenadora do Comitê de Cultura em Pernambuco, participa de encontro sobre as eleições do CNPC, em Caruaru. | Foto: Pedro Félix/Comitê de Cultura em Pernambuco

A participação ocorre pela plataforma Vota Cultura, mediante acesso com a conta Gov.br, e cada pessoa poderá escolher apenas um colegiado.

As inscrições são gratuitas e seguem até as 23h59 do próximo dia 22 de setembro.

A lista preliminar de habilitados será divulgada em 14 de outubro, enquanto a relação definitiva das candidaturas homologadas está prevista para 27 de outubro.

A votação vai ocorrer pela internet, entre os dias 11 e 15 de novembro.

Serviço:

Encontro regional de trabalhadores da cultura em Caruaru

Local: Ponto de Cultura Ilê Axé Kiamba Oju Oya

Quando: Sábado, 5 de setembro

Horário: 14h às 17h

Endereço: Rua Djalma Santos, 50 - José Carlos de Oliveira, Caruaru

Entrada: Totalmente gratuita

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