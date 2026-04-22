Caruaru: recém-nascido com o cordão umbilical é encontrado em meio a lixo; PCPE investiga caso

Caso aconteceu no bairro de Divinópolis

Caso foi registrado como morte a esclarecer sem indício de crime - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um recém-nascido foi encontrado morto em meio ao lixo na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu no bairro de Divinópolis, na segunda-feira (20). A Polícia Militar informou que foi acionada por meio do 4º BPM para a ocorrência.

"Ao chegar ao local o efetivo constatou se tratar de um feto. O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes", destacou a corporação.

Leia também

• Evento de veículos 4x4 promove edição no Recife Outlet com ação solidária neste sábado (25)

• Viatura da PM colide com caminhão e capota na BR-101; policiais ficam feridos

• Viver no Recife: avanço rumo ao bem-estar social

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o recém-nascido ainda estava com o cordão umbilical.

O caso foi registrado como morte a esclarecer sem indício de crime. Um inquérito foi instaurado e as investigações seguirão sob a responsabilidade da 20ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

