Caruaru: recém-nascido com o cordão umbilical é encontrado em meio a lixo; PCPE investiga caso
Caso aconteceu no bairro de Divinópolis
Um recém-nascido foi encontrado morto em meio ao lixo na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu no bairro de Divinópolis, na segunda-feira (20). A Polícia Militar informou que foi acionada por meio do 4º BPM para a ocorrência.
"Ao chegar ao local o efetivo constatou se tratar de um feto. O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes", destacou a corporação.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o recém-nascido ainda estava com o cordão umbilical.
O caso foi registrado como morte a esclarecer sem indício de crime. Um inquérito foi instaurado e as investigações seguirão sob a responsabilidade da 20ª Delegacia de Polícia de Homicídios.