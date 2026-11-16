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TREMORES Caruaru registra quarto tremor em menos de 48h; este já é o segundo maior evento sísmico do ano O tremor de 2.7 na escala de Richter (mR) aconteceu às 12h40 desta segunda-feira, horas após outros duas atividades sísmicas durante a madrugada

Caruaru, município do Agreste pernambucano, registrou o quarto tremor de terra em menos de 48 horas no início da tarde desta segunda-feira (16). A atividade sísmica já é considerada a segunda maior do ano no município.

A informação foi confirmada pelo geofísico do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), que monitora os eventos sísmicos na região do Nordeste.

“Tivemos por volta de 12h40 mais um evento, com magnitude 2.7, o segundo mais forte”, disse o geofísico. “Agora, nós acumulamos pelo menos quatro eventos mais fortes registrados”.

A atividade sísmica já é considerada a segunda maior do ano no município | Foto: LabSis/Reprodução

Outros tremores foram registrados na noite de domingo (15) e na madrugada desta segunda-feira (16), com um deles, com magnitude de 2.8 da escala de Richter (mR), sendo o maior do ano.

Segundo Menezes, o LabSis ainda está finalizando a contabilidade dos eventos menores em Caruaru e todas as informações são repassadas para os órgãos responsáveis, como a Defesa Civil.

Tremor mais forte do ano

O tremor de 2.8 mR foi o mais forte sentido no ano em Caruaru até aqui. Segundo o LabSis, o ano começou com atividade concentrada em três datas — dois eventos em 14 de janeiro (magnitudes 1.9 e 1.7), um em 27 de janeiro (1.9) e outro em 28 de janeiro (1.7).

Os meses de março e junho são classificados com atividade moderada, com tremores isolados de magnitude 1.6 em 13 de março, 19 de março e 30 de junho.

Em julho e setembro houve a retomada e pico: após um registro de 1.8 em 9 de julho, a região voltou a registrar um "enxame sísmico", como classificou o LabSis, em 4 de setembro, quando ocorreram dois eventos em um intervalo de 11 minutos — um de 1.8 (às 01h47) e o maior do ano até então, de 2.0 (às 01h58).

A lista segue com os três abalos sísmicos entre o domingo e esta segunda, o que fecha um total de 20 tremores na região em 2026. Segundo o LabSis, o padrão "confirma persistência do padrão de acomodação geológica local de baixa magnitude observada ao longo de todo o ano".

Problema estrutural

Apesar dos tremores, o geofísico tranquilizou a população do município e afirmou que os eventos sísmicos não apresentam problemas estruturais. No entanto, explicou que ainda é necessário manter o cuidado durante os eventos.

“Tem que ter cuidado, principalmente sobre as orientações. É bom procurar um órgão de competência para que ele possa responder o que está ocorrendo”, explica.

De acordo com Menezes, os tremores são provenientes de falhas geológicas.

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