A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, registrou um tremor de terra de magnitude 1.9 na escala Richter (mR), na manhã desta sexta-feira (16).



O tremor ocorreu às 5h02, pelo horário de Brasília, e foi registrado pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora atividade sísmicas na região Nordeste.



Segundo o LabSis, o abalo desta sexta-feira pôde ser sentido pela população local.

"Há dois dias, uma série de microtremores vem sendo identificada na região. Apesar de considerados de baixa intensidade, microssismos podem ser precussores de atividades sísmicas de maior magnitude", destacou o LabSis.



O tremor anterior divulgado pelo laboratório em Pernambuco ocorreu em 8 de maio, às 16h38, quando um sismo natural de 2.1 mR atingiu a cidade de São Joaquim do Monte, no Agreste.



Por que a terra treme em Caruaru?

Os tremores de terra em Caruaru ocorrem porque a cidade fica localizada bem no meio de uma falha geológica, um foco vulnerável à atividade sísmica, denominado zona de cisalhamento Pernambuco-Leste.

Essa falha começa no Recife e entra pelo Sertão, até Arcoverde, numa extensão de 254 quilômetros. A "Capital do Forró" está no meio desse caminho.

O tremor de terra mais forte da história dos abalos sísmicos de Caruaru aconteceu à 1h20 do dia 20 de maio de 2006. O abalo teve intensidade de 4.0 graus na escala Richter. No dia 20 de março de 2007, outro forte tremor foi sentido, com magnitude 3.9.

