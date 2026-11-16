A- A+

TREMOR Caruaru registra três tremores de terra em menos de 8h; dois foram os maiores do ano Segundo o LabSis, o tremor principal foi detectado às 20h38 do domingo, no horário de Brasília, de magnitude 2,8 na escala Richter (mR)

O município de Caruaru, Agreste de Pernambuco, registrou, entre a noite do domingo (15) e a madrugada desta segunda-feira (16), três tremores de terra.

Os dados são do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), responsável pelo monitoramento de eventos sísmicos no Nordeste.

Segundo o LabSis, o tremor principal foi detectado às 20h38 do domingo, no horário de Brasília, de magnitude 2,8 na escala Richter (mR), o mais alto do ano até aqui.

Os outros dois abalos foram sentidos na madrugada desta segunda: um às 2h40, com magnitude preliminar de 2.1 mR (o segundo maior de 2026); e outro às 3h32, de 1.5 mR.

Dados dos tremores registrados em Caruaru. - Foto: LabSis/UFRN/Reprodução

Tremor mais forte do ano

O tremor de 2.8 mR foi o mais forte sentido no ano em Caruaru até aqui. Segundo o LabSis, o ano começou com atividade concentrada em três datas — dois eventos em 14 de janeiro (magnitudes 1.9 e 1.7), um em 27 de janeiro (1.9) e outro em 28 de janeiro (1.7).

Os meses de março e junho são classificados com atividade moderada, com tremores isolados de magnitude 1.6 em 13 de março, 19 de março e 30 de junho.

Em julho e setembro houve a retomada e pico: após um registro de 1.8 em 9 de julho, a região voltou a registrar um "enxame sísmico", como classificou o LabSis, em 4 de setembro, quando ocorreram dois eventos em um intervalo de 11 minutos — um de 1.8 (às 01h47) e o maior do ano até então, de 2.0 (às 01h58).

A lista segue com os três abalos sísmicos entre o domingo e esta segunda, o que fecha um total de 20 tremores na região em 2026. Segundo o LabSis, o padrão "confirma persistência do padrão de acomodação geológica local de baixa magnitude observada ao longo de todo o ano".

Por que a terra treme em Caruaru?

Os tremores de terra em Caruaru ocorrem porque a cidade fica localizada bem no meio de uma falha geológica, um foco vulnerável à atividade sísmica, denominado zona de cisalhamento Pernambuco-Leste.

Essa falha começa no Recife e entra pelo Sertão, até Arcoverde, numa extensão de 254 quilômetros. A "Capital do Forró" está no meio desse caminho.

O tremor de terra mais forte da história dos abalos sísmicos de Caruaru aconteceu à 1h20 do dia 20 de maio de 2006. O abalo teve intensidade de 4.0 graus na escala Richter. No dia 20 de março de 2007, outro forte tremor foi sentido, com magnitude 3.9.



Veja também