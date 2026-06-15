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SINISTRO

Caruaru: três vítimas de tombamento de ônibus na BR-232 passam por cirurgia, diz hospital

Sinistro deixou 16 pessoas feridas no município do Agreste de Pernambuco

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Tombamento de ônibus deixou 16 pessoas feridas no município do Agreste de PernambucoTombamento de ônibus deixou 16 pessoas feridas no município do Agreste de Pernambuco - Foto: PRF/Divulgação

Três das 16 vítimas de um tombamento de ônibus na madrugada desta segunda-feira (15), na BR-232, em Caruaru, Agreste de Pernambuco, foram encaminhadas para cirurgia. A informação foi confirmada pelo Hospital Regional do Agreste (HRA), que recebeu quatro pacientes do sinistro.

De acordo com a unidade, há três mulheres, com idades de 49, 55 e 62 anos, e um homem de 64 anos internados no local. Todo "realizaram exames e estão estáveis".Até a última atualização, o hospital não informou quais deles precisaram passar por cirurgia.

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Das outras 12 vítimas, 10 foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caruaru. Delas, sete foram atendidas pela equipe médica, receberam os cuidados necessários e já tiveram alta hospitalar. 

Ainda segundo a UPA, uma paciente está em observação na sala vermelha, e duas crianças, que não tiveram idade revelada, aguardam reavaliação médica. A reportagem ainda não recebeu confirmação sobre o encaminhamento das duas vítimas restantes.

Motorista perdeu controle do veículo
Segundo a PRF, tudo aconteceu por volta das 4h50. O motorista perdeu o controle do ônibus, saiu da pista e tombou. O sinistro aconteceu no quilômetro 133 da rodovia, no sentido Recife.

Por conta do tombamento, um congestionamento de mais de 4 quilômetros foi formado no sentido Recife. Após a chegada de um guindaste e um munck (tipo de guincho), por volta das 10h40 o veículo foi destombado e será retirado do local. A pista deve ser liberada em breve.

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