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RECIFE Casa Amarela recebe corrida de rua de 5 km em abril; veja como se inscrever Evento IEBCA Running ocorre no dia 25 de abril com largada às 6h, na Zona Norte

O bairro de Casa Amarela será o cenário da 2ª edição do IEBCA Running, corrida de rua com percurso total de cinco quilômetros. A prova acontece no dia 25 de abril, com concentração e largada previstas para as 6h, na sede da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela.



Os corredores interessados em participar devem realizar a inscrição até o dia 5 de abril. O cadastro é feito exclusivamente pela internet, através do formulário online e custam R$ 85. Caso queira parcelar o valor em duas vezes, a inscrição aumenta para R$ 90 + 1 kg de alimento. As vagas são limitadas ao período de inscrição ou ao preenchimento total das cotas.





Sobre o evento

A iniciativa, realizada em parceria com o Centro Universitário Tiradentes (Unit), busca incentivar a prática de atividades físicas e a integração entre os moradores e atletas amadores da região. O evento faz parte do calendário local de incentivo à saúde e qualidade de vida na capital pernambucana.

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